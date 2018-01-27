Twitter Hikayeler Kısmına Reklam Ekliyor

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar hikayelerine sponsorluk alabilecek.

Twitter’ın hikayeler bölümünde yazı, fotoğraf, GIF ve video paylaşımı yapabiliyoruz. Yeni eklenecek özellikle birlikte tüm yayıncılar hikayelerine dünya genelinde sponsorlar edinebilecek. Hatta deneme amaçlı olarak Bank of America sponsorluğunda bu güncellemeyi Twitter test etmeye başladı.

Yukarıdaki görsel deneme sürecinin ilerleyişini göstermek amacıyla paylaşıldı. Sponsorlu Hikayelerde, söz konusu paylaşıma markanın logosunu veya farklı reklam araçlarını ekleyebileceksiniz. Sponsorlu içeriklerden kazanılan miktar, maliyet, müşteri, etkinlik, endüstri ve kitleye bağlı olarak değişim gösterecek. Aynı şekilde Twitter’da reklam vermek isteyen müşterilerde farklı ücretlendirmelere tabi tutulacak.

Henüz sponsorlarla ilgili kapsamlı bir açıklama ve markların isimleri paylaşılmamış olsa da, yapılacak güncelleme bir çok firmanın dikkatini çekti. Televizyon firmaları, spor ligleri ve önemli kitleleri bulunan dijital yayıncılar sponsorlu Hikayeler paylaşabilecek. İnternette zaten reklam verilmeyen bir yer kalmadığı düşünülürse, güncellemenin gelir elde etme şansı bulanları sevindireceğini ancak kullanıcıları oldukça üzeceğini söyleyebilirim. Peki, siz yeni eklenecek güncellemeyle birlikte gelecek reklamlar için ne düşünüyorsunuz?