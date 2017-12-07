Twitter'ı AR Destekli Kullanmaya Ne Dersiniz?

Twitter'ı arttırılmış gerçeklik bazlı bir platform aracılığıyla kullanmayı sağlayan bir uygulama geliştirildi.

Arttırılmış Gerçeklik(AR) bir çok alanda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sanal Gerçeklik teknolojisi ile birlikte geleceğin görsel teknolojilerinden biri olduğu düşünülen teknolojinin son dönemlerde Pokemon GO gibi oyun örnekleri ve Snapchat'teki gibi fotoğraf filtreleri gibi örnekleriyle yıllardır karşı karşıyayız. Ancak Oscar Falmer isimli bir iOS geliştiricisinin ARKit ile son ürettiği uygulamayla birlikte AR deneyimi ilginç bir seviyeye taşınıyor.

TweetReality adlı bu uygulama sayesinde Twitter akışınızı gerçek Dünya ile bağlantılı bir şekilde kullanabileceksiniz. Tabii şimdilik kameranızla görüntülediğiniz dünya içerisindeki karelerden Twitter gönderisi yazmak dışında fazla bir işe yarasa da AR'ın sosyal medya uygulamaları açısından oldukça ilginç bir fikri teknoloji dünyasına sokuyor olduğu kesin.

Uygulama iOS cihazlar için ücretsiz olarak App Store üzerinden indirilebiliyor. Yine de daha başarılı uygulamalarla birlikte, konum bazlı Twitter gönderilerine gerçek zamanlı ulaşma gibi geliştirmelerin ileride yapılacağı ve başka platformlara da yayılacağı söyleniyor. Umarız bu sosyal ağların, ekleyeceği yeni özelliklere biraz olsun ilham olur. Uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan edinebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?