ABD'de Trump'ın seçilmesi sırasında Rusya'nın propoganda botları olduğu düşünülen hesapları geç bildirdiği için, ABD yetkilileri tarafından suçlanan Twitter, Brexit'te de aynı durum yüzünden İngiltere tarafından yetersiz bilgi vermekle suçlandı.

Geçtiğimiz aylardan beri epey sansansyonel bir durum, dünya basınını karıştırmış durumda. Eğer takip ettiyseniz iddia aslında, Rusya kaynaklı sosyal medya botlarının 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Trump için propoganda yapması ve yine aynı yıl İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda Rusya kaynaklı botların Brexit'e destek veren mesajları sosyal medyada yayınlamasıydı.

Bu konuda son 2 aydır hem İngiltere hem de ABD'de araştırma komisyonları kuruldu. Facebook ve Youtube oldukça hızlı yanıtlar verirken, ABD'de araştırma komisyonu başkanı ve Demokrat Parti Senatörü Mark Warner, Twitter'ı geç ve tatmin edici olmayan bir rapor sunmakla suçlamıştı. İncelemeleri için binlerce hesabı bildirdiklerini belirten Warner, Twitter'ın detaysız raporunda sadece %1'i hakkında detaylı bilgi verdiğini geri kalanları hakkında ise neredeyse hiç bir bilgi içermediğini iddia etti.

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'nin senatosuna da gönderdikleri rapordan sonra, İngiltere senatosu durumla ilgili resmi bir cevap yayınladı. Yayınladıkları cevapta yine raporların oldukça detaysız olduğunu ve diğer sosyal ağ şirketlerine göre epeyce geç zamanda cevap verdiklerini belirten Senato yetkilileri, Twitter'ı bilgilerini korumak adına ülkenin geleceğini tehdit etmekle suçladılar.

Twitter şimdi de ABD'den sonra İngiltere ile de epeyce politik anlamda anlaşmazlığa düşmüş oldu. Özellikle de Rusya'nın ABD ve İngiltere'nin iç politikasına karışmasıyla ilgili soruşturma bu kadar alevlenmişken, Twitter'a karşı bu iki ülkeden bir duruş alınır mı bilinmez. Ancak Twitter'ın bu gidişle başı epeyce ağrıyacakmış gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Twitter soruşturmayı mı baltalamaya çalışıyor? Yoksa veri gizliliğini sağlamak adına fazla mı korumacı davranıyor?