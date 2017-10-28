Twitter "İfşacılığı" Tarihe Karıştıracak Adımları Attı!

Twitter kullanıcı sözleşmesinde yaptıkları bir değişiklikle ve geliştirdikleri yeni bir sistemle birlikte, kişilerin kendi yayınlanmasını istemedikleri özel fotoğrafların yayınlanmasını güçleştirecek adımlar attı.

İnternette kişilere özel olan fotoğrafların, özellikle de sosyal medyalar üzerinden yayınlanması kişiler için büyük sorun. Sebebi ve ahlaki motivasyonu ne olursa olsun, attığınız özel fotoğraflar size özeldir ve siz yayınlanmasını istemediğiniz sürece de yayınlanmamalılar. Bu genelde daha küçük bir kitleye sahip kişiler için(yani ünlü olmayan) ülkelerin yasalarıyla halledilebiliyor. Ancak yine de üzerinize bu durumla ilgili kalan leke ve travma çok büyük olabiliyor.

Twitter'da bu sorunla ilgili önemli bir adım attı. Zaten Twitter'da anlık olarak cinsel organların açıkça görülebildiği fotoğrafları paylaşmak yasak ve paylaşıldığı anda da paylaşan hesap ya "şüpheli" konumunda değerlendiriliyor ya da belirli bir süreden sonra kullanıcı koşullarını ihlal ettiği için Twitter hesabı kapanıyordu. Yine de kişilerin istemedikleri özel fotoğrafların bu kullanıcı sözleşmesini bir şekilde aşabildiği de oluyordu.

"Geçtiğimiz haftalarda Robert Kardashian'ın kendisini aldatan sevgilisinin videosunu yayınlaması, Twitter'ın bu kararı alması için son radde olmuştu. Şirket epey sorunlu davalarla uğraşmak zorunda kalmıştı"

Özellikle de ünlü kişilerin internetteki varlıkları fazlaca takip edildiğinden, bu tip fotoğraflar için yasal işlemler başlatıldığında sonuçlanana kadar bu fotoğraflar zaten yayınlanmış oluyordu ve iş işten geçmiş oluyordu. Artık Twitter yeni kullanıcı sözleşmesiyle, bu tip özel fotoğraf ve videoların size ait olduğunu kanıtlayabildiğiniz anda silinecek. Bu da aslında basit bir boydan fotoğrafınızı bir arayüz üzerinden karşılaştırmak gibi basit bir işlemle çözülebilecek hem de.

Ayrıca sizin yaptığınız şikayet kesinlikle hiç bir kişi ve kurumla paylaşılmayacak. Şikayet süreci tamamlanana kadar da söz konusu görsellerin de şikayetin boyutuna göre yayınlanmasının durdurulması planlanıyor. Yani son aldığı kararlarla birlikte artık Twitter "İfşa etme platformu" olamayacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu alınan önlemler ifşacılığın platform üzerinde azalması için yeterli olacak mı?