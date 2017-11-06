İki Alman yazılımcı, Twitter'ın 140 karakterlik limitini kırarak 35 bin karakterden oluşan bir tweet gönderdi. Fakat heyecan fazla sürmedi ve Twitter iki kullanıcıyı engelledi.

Bazı kullanıcılar Twitter’da 280 karakterin gereksiz olduğunu ve sitenin ‘mini blog’ yapısının bozulabileceğini düşünürken Timrasett ve HackneyYT adlı iki Twitter kullanıcısı, 35 bin karakterlik bir tweet gönderdi. Tahmin edebileceğiniz gibi Twitter, bu tweeti hızlı bir şekilde kaldırdı. Fakat rekor uzunluktaki tweet Web Arşiv'de bulunmaya devam ediyor.

Attığı tweette ‘Timrasett ve HackneyYT Twitter’ın karakter sınırını aşabilir. Bize inanmıyor musunuz? İşte size 35 bin karakterlik ispatı:’ yazan Timrasett, ardından tam 35 bin adet rastgele harfler bulunan bir tweet paylaştı. Peki, bu nasıl gerçekleşti?

Bir Twitter kullanıcısının belirttiği üzere Timrasett ve HackneyYT’nin attığı tweet aslında bir URL. Nasıl olduğunu görmek için buraya tıklayarak 35 bin karakterlik tweet’i Web Arşiv’de bulabilir ‘CTRL+F’ yaptıktan sonra açılan kutucuğa .cc yazabilirsiniz.

Timrasett ve HackneyYT’nin yaramazlıkları uzun sürmedi. Twitter, iki kullanıcının hesabını geçici olarak erişime kapattı ve tweet’i kaldırdı. Sonuçta Twitter, önemli bir site ve yöneticileri ‘beceriksiz’ gibi görünmez istemezler. Ayrıca bu kadar uzun bir tweet kullanıcılar için sorun oluşturabilir.