Yeni özellikle birlikte kullanıcılar yazdıkları tweet mesajını sağ üst köşede bulunan menüye tıklayarak kaydedebilecekler.

Twitter geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı duyuruda tweetlerin kolayca ve kişiye özel olarak işaretlenmesini sağlayacak olan yeni ‘Sonrası İçin Kaydet’ özelliği üzerinde çalıştığını bildirmişti. Twitter’ın Android versiyonunun son beta versiyonunda yeni ‘Yer İşaretleri’ özelliği uygulamaya konulmaya başlandı.

Twitter kullanıcıları yazdıkları tweetleri kaydetmek için uzun zamandır farklı çözümlere yöneliyorlardı. Fakat her bir yöntemin yerel olarak geliştirilmiş bir çözüme oranla kendine has açıkları, sorunları bulunuyor. Üçüncü taraf yer işareti servisleri kısmen zahmetli olmakla birlikte, yeniden tweetleme ve beğenme eylemleri ise kişilerin yaptıkları kaydı yayınlamak anlamına geleceği için pek tercih edilmiyor.

Geçtiğimiz yıl uygulamaya giren karakter sayısının ikiye çıkarılması ile birlikte yazılan tweetlerin yerel olarak kaydedilmesi ihtiyacı her zamankinden daha da fazla oldu.

Her bir tweetin sağ üst köşesinde bulunan simgeye tıklandığında, yeni bir “Tweet’i Yer İşaretlerine Ekle” seçeneği çıkıyor karşınıza. Bu seçenek, menüdeki ilk seçenek olarak yer alıyor. Yapacağınız seçimi doğrulamak için ekranın alt bölümünde küçük bir çubuk beliriyor. Bu çubukta aynı zamanda daha önce kaydetmiş olduğunuz tweetlerin tam listesine ulaşmanız için bir de kısa yol bulunuyor.

Yer işaretlerine aynı zamanda ‘Anlar’ bölümünün hemen altındaki gezinme kutucuğunun içinden erişilebiliyor. Bu basit liste tüm kaydedilenleri görüntülerken, bu menüye geri döndüğünüzde yazılan tweetler kolayca silinmiş oluyor.

Özellik şu an itibariyle Twitter 7.29’un Android versiyonunda kullanılabilir durumda. Beta aşamasında olan yer işaretleri özelliği tüm Twitter sunucularında kullanılabilir durumda olmalı. Böylece kaydetme işlemini web ya da mobil uygulamalar üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.