Firmanın COO'su Anthony Noto'nun, sosyal medya finans kuruluşu olan Social Finance ile görüşmeler yaptığı bildirildi.

Twitter’ın canlı video yayını alanındaki büyük yatırımı sıkıntıya girebilir. Wall Street Journal kaynaklarının iddiasına göre Twitter’ın canlı video yayını işlerini yöneten Anthony Noto, online kredilendirme firması Social Finance’in CEO’su olmak üzere firmayla görüşmeler yapıyor. Bildirildiği kadarıyla Noto bir firmanın yönetimini alma konusunda oldukça istekli. Bu noktada SoFi’nin sunduğu yüksek miktardaki hisse payı da Noto’yu cezbediyor. Bununla birlikte bu teklifi kabul edecek mi etmeyecek mi henüz belli değil.

Bilgi kaynaklarına göre SoFi henüz anlaşma koşulları konusunda bir sonuca varmış değil. Kararın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Noto Twitter’da kalmayı tercih edebilir. Üstelik bugüne kadarki sinyaller Noto’nun Twitter’dan memnun olmadığını göstermiyor. Hatta SoFi’ye geçmek, onun için daha az parlak bir pozisyona geçmek anlamına gelecektir. Öte yandan Noto bu söylentilerle ilgili herhangi bir yorum da yapmadı.

Bir finans kuruluşu olan SoFi’nin önceki CEO’su bir çok cinsel aciz haberlerinden sonra Eylül ayında firmadaki görevinden ayrılmıştı.

Noto ayrılmayı tercih ederse, Twitter’ın canlı yayın çalışmalarına bir darbe vurabilir. Bugüne kadarki çalışmalarında mükemmel bir başarı sicili kaydedemedi Noto (2016 yılında bir NFL oyununu, bir sonraki yıl Amazon’a kaptırmak üzere garantiye almıştı), fakat onun yerine geçecek olan kişinin de ivme kazanmak için zamana ihtiyacı olacak. Eğer Noto görevinden ayrılırsa Twitter yönünü değiştirmek zorunda kalacak, çalışmalarını kazanca dönüştürme noktasında belirsizlik yaşayacaktır.