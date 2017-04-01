Türkiye'de hizmet veren 'Periskop' adlı şirketin talebi üzerine Twitter'ın canlı yayın servisi Periscope'un ülkemizdeki faaliyetleri durdu.

Bugüne kadar ülkemizde sosyal medya platformlarına erişime engellenmesi ya da yavaşlatılmasıyla ilgili birçok kararla karşılaştık ancak belki de bu olaylardan en ilginciyle karşı karşıyayız.

Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ tarafından Twitter'ın popüler canlı yayın uygulaması Periscope'a karşı açılan davada Periscope servisinin İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ'ye ait marka hakkına tecavüz ettiği ile ilgili dava açıldı. Davanın sonucunda Periscope servisine ihtiyadi tedbir uygulanması kararı verildi.

Verilen karar sonucunda Periscope uygulamasına ait web sitesi, Twitter profili ve mobil uygulamalara Türkiye'den erişimin yakın zamanda engellenmesi bekleniyor. Böylelikle Periscope uygulamasının Türkiye'deki faaliyetleri de durdurulmuş olacak.

Açıklanan karar ise şu şekilde:

"İhtiyati tedbir isteyen vekili, marka tecavüzüne esas teşkil eden davalı Twitter'e ait Periscope isimli mobil uygulama diger davalılara ait Ios ve Android işletim sistemleri üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığını ve söz konusu mobil uygulamaya erişimin engellenmesini, ayrıca yine mobil uygulamaya ait web sitesi olan www.periscope.tv internet sitesine ve @periscopeco isimli twitter kullanıcısının da dava konusu tecavüzün yer bulduğu diğer kaynaklar olduğunu ve tedbiren erişime engelleme kararı verilmesini, ayrıca yine davalıların Periscope adı altında tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini talep etmiştir."

Öte yandan konuyla ilgili henüz Twitter cephesinden bir açıklama gelmiş değil, eğer bir açıklama yapılırsa detayları sizinle paylaşacağız.