Twitter'ın Eski CEO'su Twitter'daki Hisselerini Satıyor

Twitter'ın kurucuları arasında yer alan ve bir dönem CEO'luk görevini de üstlenen Ev Williams, hisselerinin %30'unu satılığa çıkardı.

Twitter'ın kurucularından olan ve ilk dönemlerde şirketin CEO'su pozisyonunda bulunan Ev Williams, kişisel blogu üzerinden yaptığı açıklamada Twitter şirketindeki hisselerinin bir kısmını satılığa çıkardığını duyurdu. Williams'ın bir kısmı olarak nitelendirdiği bu hisseler ise sahip olduğu hisselerin %30'una tekabül ediyor.

Ev Williams, Twitter yönetimiyle sorunlar yaşayan bir hissedar değil ve hala Twitter'ın yönetim kurulunda yer alarak önemli kararlarda söz sahibi oluyor. Peki Williams'ın bu kararının ardına neler var?

Belirtilenlere göre Williams bu kararı Twitter'ın dışında farklı bir gelir kapısı oluşturmak için aldı. Twitter'ın son günlerde düşen hisseleri ve aktif kullanıcı sayısı pek de iç açıcı değilken Williams hala ciddi değeri olan bu hisseleriyle farklı bir alana yatırım yaparak kendi girişimini kurmak istiyor. En azından ortaya çıkan iddialar bu yönde.

Williams'ın hisseleri ne olacak bilmiyoruz ama Twitter'ın önemli isimlerinin bu tarz kararlar alması açıkçası sosyal ağ devinin geleceği açısından pek de hayra alamet değil. Umarız Twitter kısa sürede tekrar eski formuna geri dönmeyi başarır.