Twitter'ın iOS'taki Tasarımı Yıllar Sonra Değişti!

Twitter, yaptığı birçok değişikliğe tasarımı da ekledi. Android'de görmeye alıştığımız tasarım, sonunda iOS'a da geldi

Twitter, yalnızca bir sosyal ağdan ziyade, dünyada neler olduğunu insanlara sunmak için pek çok değişikliğe imza attı. Canlı videolara daha fazla yatırım yaptı, Moments özelliğini tüm kullanıcılara açtı, güvenlik önlemlerini artırdı, yanıtlardan @ isimlerini kaldırdı ve yumurta şeklindeki avatarlardan kurtuldu. Bu değişikliklerin en azından bazıları karışık tepkiler aldı. Şimdi şirket yeni bir değişiklik yapmaya hazır olduğundan, hedefinde ise iOS kullanıcıları var. IOS'taki Twitter uygulaması, tamamen yeni bir görünüm kazanıyor.

IOS'taki önemli değişiklikler, 5 yerine 4 olacak şekilde daha az gezinme sekmesi olacak. Ev, Arama, Bildirimler ve Doğrudan Mesajlar olacak şekilde 4 sekme yer alacak. Profilinize, listelerinize, ayarlarınıza ve diğer hesaplarınıza erişmek için yeni bir yan gezinme menüsü görmek için sağa hızlıca kaydırmanız yeterli. Android kullanıcıları, bu tasarıma zaten çoktan aşina. Ancak bu özellikler, Android'e gelmesinin ardından, şimdi iOS'ta.

IOS uygulamasındaki bir diğer değişiklik ise, makale ve web sitelerine olan bağlantılar artık uygulama içi web görüntüleyiciden ziyade Safari'nin görüntüleyicisinde açılacağıdır. Twitter sözcüsüne göre, bu, örneğin New York Times aboneliğiniz varsa, daha önce oturum açtığınız web sitelerinin hesaplarına kolayca erişebilmenizi sağlayacak.

Ayrıca, yalnızca iOS uygulamasının ötesine geçecek tasarım değişiklikleri de olacak. İlk olarak, cevap simgesi, kavisli bir oktan konuşma balonuna dönüştü. Görünüşe göre, bazı insanlar eğik okun "sil" veya "bir önceki sayfaya dön" anlamına geldiğini düşünüyorlardı. Bu tasarım değişikliği, iOS uygulaması, Twitter.com, Twitter Lite, Android uygulaması ve TweetDeck'de de olacaktır.

Twitter, bu değişiklikler hakkında geribildirimlere önem vereceğini ve daha fazla tasarım değişikliğine gideceğini açıkladı. Bu arada, çok fazla beklenen 'düzenleme düğmesi'nde gerçekleşecek değişiklik için hala bekliyoruz.