iOS ve Android üzerinden uygulama aracılığıyla Twitter kullananların zaten kullandığı gece modu özelliği, Twitter'ın Masaüstü sürümüne de geldi!

iOS ve Android uygulamalarında zaten bir süredir kullandığımız "Gece Modu" özelliği sonunda Twitter'ın masaüstü versiyonuna da geldi. Daha her hesap için aktif edilmeyen özellik yavaş yavaş tüm hesaplara aktif edilecek gibi duruyor. Ancak şimdiden gece modu özelliğini kullanan kullanıcılar halinden memnun gibi.

Sağ üst taraftaki profil fotoğrafınızın bulunduğu menüden ulaşabileceğiniz gece modu özelliğini Twitter, kendi resmi hesaplarından ve "Sıkça Sorulan Sorular" sayfasından da duyurdu.

Özelliğin sabaha kadar tüm hesaplarda aktif edileceği düşünülüyor. Mobil uygulamada özellikle de karanlıkta gözlerimizi yormadığı için severek kullandığımız bu özellik umarız bir an önce aktif edilir. "Gece modu" özelliğinin Twitter'ın masaüstü versiyonuna gelmesi konusunda siz ne düşünüyorsunuz?