Suudi Arabistan'da başlatılan yolsuzluk operasyonlarında teknolojiye yönelik yatırımlarıyla bilinen ve dünyanın en zengin adamlarından olan Prens El Velid Bin Talal Bin Abdülaziz El Suud da tutuklandı.

Prens El-Velid bin Talal Apple ve Lyft gibi tanınmış teknoloji devlerinin bir numaralı bireysel yatırımcılarından birisi olarak tanınıyor. Öte yandan El-Velid bin Talal, Twitter'a yaptığı 300 milyon dolarlık yatırımla Evan Williams'tan sonra en büyük pay sahibi konumunda bulunuyor.

Suudi Arabistan'da son günlerde başlatılan yolsuzluk operasyonlarında 11 prens ve 38 devlet görevlesi tutuklandı. Tutuklamalar Kral Salman bin Abdulaziz tarafından Rüşvet ve Yolsuzluklara karşı mücadele komisyonu tarafından alınan kararla başladı. Suudi Arabistan'da özel uçakların havalanması yasaklanmış durumda. Bununla birlikte ülkede 2030'a kadar petrole olan bağımlılığını azaltmak için yapılan ekonomik reformları uygularken mümkün olduğu kadar çok şeyi ortadan kaldırmak isteniyor. Ülke, Uber ve Virgin'in uzay turizmi gibi teknolojik yeniliklere büyük yatırımlar yapıyor.

Ancak alınan tutuklama kararlarının her iki durumda da teknolojik yatırımlara ağır darbe vuracağı kesin. Suudilerin petrol gelirlerinin Dünya'daki teknoloji girişimcilere ulaşması biraz sekteye uğrayabilir. Siz ne düşünüyorsunuz Suudi Arabistan'da atılan adımlar sizce gerekli mi?