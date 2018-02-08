Twitter'ın Piyasa Değeri Snapchat'i Geride Bıraktı

Uzun süredir gerçekleşmesi beklenen ve Twitter'ın piyasa değeri olarak Snapchat'i geçeceği beklentileri sonunda gerçek oldu ve gerçekleştirdiği sıçrama ile Twitter, Snapchat'i geride bıraktı.

Aslında 2017'nin ortalarından beri konuşulan bir konuydu Snapchat'in git gide değer kaybetmesi. Nitekim Snapchat'in reklam gelirlerinin hiç de iyi olmadığı ve bu sebeple uygulama içerisine zorunlu reklamlar koymayı planladığı konuşuluyordu. Hatta şirketin 2017 yılını zararla kapatacağı dahi bekleniyordu. Henüz 2017 mali raporu hakkında bir açıklama gelmedi ama Twitter tarafından geçildikleri artık gerçek.

Bu sabah itibarı ile %25'lik bir artış göstererek inanılmaz bir patlama yapan Twitter hisseleri adeta tavan yaptı. Bu sabahki patlamayla birlikte, 24 milyar dolarlık piyasa değeri olan Snapchat'i geride bırakmayı başaran Twitter, bunu 25 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak gerçekleştirdi. Snapchat'in de gün içerisinde %7'lik değer kaybı yaşaması sonrası beklenen durum bu şekilde gerçekleşmiş oldu.

Snapchat'in kullanıcı kitlesi sebebiyle reklam veren şirketler tarafından pek de tercih edilmediği zaten uzun süredir konuşuluyordu. Yaşadığı değer kaybı sonrası şirketin uygulamaya zorunlu reklamları entegre edip etmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce de Snapchat'i zor günler bekliyor mu?