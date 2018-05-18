Twitter'ın geçtiğimiz sene başlattığı Ramazan ayına özel emoji uygulaması bu sene de devam ediyor. Peki bu özel emojileri tweetlerinizde kullanmak için ne yapmanız gerekiyor?

Global anlamda özel günlerin, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin kutlanması geleneğini sosyal medya özelinde Doodle'ları ile başlatanın Google olduğunu söyleyebiliriz, haklarını teslim etmek gerek. Twitter'da geçtiğimiz sene bu furyaya katılarak özel emojiler yayınlamıştı.

Twitter bu sene de gelenekselleştirdiği uygulamasına devam ediyor. Peki bu emojileri kullanmak için ne yapmanız gerekiyor?

Aslında yapmanız gereken oldukça basit. Ramazan ayına ve geleneğine ait kelimelerin başlarına hashtag ekleyerek bu emojileri görebilirsiniz. #Ramazan, #İftar, #Sahur gibi ibareler ile birlikte #Kandil hashtag'ini de kullanarak Ramazan feneri emojisi ile tweet'lerinizi özelleştirebilirsiniz.

Twitter'ın bu tip bir uygulamayı başlatması oldukça güzel. Nitekim bu sayede insanlar içinde bulunduğumuz önemli ay ile ilgili paylaşımlar yaparken kendilerini daha güzel ifade edebilecekler. Umuyoruz bu tip uygulamalar önümüzdeki dönemlerde de devam eder.