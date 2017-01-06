Twitter’ın Vine’ı Kapatacağı Kesin Tarih Belli Oldu!

Yıllar içerisinde onlarca kişinin fenomen olmasını sağlayan Vine’ın kapatılacağı tarih tam olarak kesinlik kazandı.

6 saniyelik videolarla ülkemizden Aykut Elmas, Cem Gelinoğlu, Halil İbrahim Göker, dünyadan ise ülkemizde de bilinen Amanda Cerny gibi fenomenlerin çıkmasını sağlayan Vine, kepenkleri kısa bir süre sonra kapatacak.

Popülaritesi yüksek fenomenlere maaş ödemeyi kabul etmemesinden sonra kullanıcılarını bir bir kaybetmeye başlayan Vine, geçtiğimiz yılın sonunda artık yenilgiyi kabullenerek yeni videoların yüklenmesi işlemini kaldırmıştı. Kasım 2015’te 200 milyon aktif kullanıcısı bulunan Vine, 17 Ocak 2017’de tamamen kapatılacak.

Yalnız bu kapanma yalnızca uygulama için geçerli olacak. Yani Vine uygulamasından videolara erişemeyeceksiniz fakat web sitesine erişim devam edecek. Eğer eski videoları izlemek istiyorsanız, uygulamanın web sitesini kullanabilirsiniz.

Vine, bundan sonra hizmetine bir kamera uygulaması olarak devam edecek ve Twitter’a direkt video göndermek gibi pratik seçeneklere sahip olacak.