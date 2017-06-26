Twitter'ın Yeni Reklamında Dürüstlük Bir Numara

Beklenenden kötü bir performans gösteren Twitter, yeni reklam kampanyasıyla en büyük silahını ortaya çıkarıyor; dürüstlük.

Sektörel olarak düşük bir performans sergileyen sosyal paylaşım ağı Twitter, yeni başlattığı reklam kampanyasıyla dürüstlüğü ve olaylara farklı açılardan bakmayı vurguluyor.

Reklamlarında gördüğümüz şeyler sırasıyla; insanların online olarak kavga etmesi, yanlış bilgilendiren haberler, tweet alıntılarıyla gösterilen pasif-agresif tavırlar ve son olarak golf oynayan bir kişinin küresel ısınmayla ilgili "Tüm buzlar erimiyor" diyerek yaptığı yorum.

Sonuç olarak, olayların farklı açılardan bakıldığında ne kadar değiştiğini gösteren reklam, Twitter'ın bu alanda ne kadar iyi olduğunu da kanıtlamaya çalışıyor gibi.