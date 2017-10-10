Twitter iOS 11'in Yeni Sürümüyle Emoji Uyumsuzluğu Yaşıyor!

Apple, dün yeni emojilerini kullanıma sundu. Ancak sosyal medya devi Twitter, yeni ifadeleri desteklemek için güncellemesine rağmen destek uygulamaya emojileri görüntüleyemiyor.

Mobil dünyada bazen iletim sistemlerine gelen küçük değişiklikler, uygulama geliştiricileri tarafından sonradan uyarlanırlar. Twitter, her ne kadar iOS’ta en çok tercih edilen sosyal medya uygulamalarından olsa da bazen iOS sürümünde çeşitli sorunlarla gündeme geliyor.

Apple tarafından yeni yayınlanan emojilerin Twitter’da görünmemelerinin nedeni, en güncel iOS’un resmi olarak tüm kullanıcılara dağılmış olmaması. Ancak söz konusu emojileri, mobil ya da bilgisayar üzerindeki tarayıcınızdan Twitter’a giriş yaptığınızda görebilirsiniz. Yani eğer kullandığınız iOS eskiyse, güncelleme gelene kadar bazı emojileri hemen aşağıdaki gibi göreceksiniz.

Dolayısı ile bazı diyaloglarda ya tweet’lerdeki anlamsız kutucukları ve şekilleri güncellemeyi alana kadar görmezden gelmek durumundayız. Ayrıca buna benzer uyumluluk sorunları diğer üreticiler tarafından da büyük hızla çözülmeye başlandı.

Twitter ilk olarak geçtiğimiz Mart ayında Emoji 5.0 dünyasına geçiş yapacağını açıklamıştı. Google da benzer bir şekilde yeni emoji standardının Android Oreo içinde destekleneceğini doğruladı.

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