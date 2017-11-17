Twitter, Irkçı Kullanıcıların Hesaplarını Askıya Alacak

Twitter, politikalarında önemli bir değişikliğe giderek şiddet içeren ve ırkçılık yapan kuruluşlara ilgisi olan kullanıcıların hesaplarını askıya alacağını duyurdu.

Twitter, bugün yaptığı açıklamayla, son günlerde sıkça gündeme gelen ırkçı şahıslarla ilgili kritik bir değişikliğe gitti. Bu hafta başlarında beyaz ırkçı Richard Spencer, aşırı sağcı Laura Loomer ve İngiliz Savunma Birliği kurucusu Tommy Robinson’un 'mavi tik'lerini iptal eden şirket şimdi de diğer aşırı sağcıların sosyal ağ üzerinden nefret söyleminde bulunmalarını engellemeye çalışacak.

18 Aralık 2017 tarihinden itibaren uygulamaya girecek olan yeni politikalar ile birlikte, kullanıcıların kendi ifadeleriyle ya da üyesi bulunduğu platform aracılığıyla veya platform etkinlikleri vasıtasıyla sivillere yönelik şiddet kullanımı ve şiddet teşviki etmesinin önüne geçecek. Bu arada Twitter tarafından yeni politikaların hemen hayata geçmemesinin sebebi, Avrupa Birliği kurallarına göre şirketlerin politika değişikliklerini 30 gün önceden bildirme zorunluluğu bulunmasından kaynaklanıyor.

18 Aralık'tan itibaren kullanıcılar profil görüntülerinde ve profil başlıklarında nefret sembolleri ve görüntüleri kullanamayacak. Ayrıca kullanıcı profilleri de şartlar çerçevesinde incelenecek. Bu yeni kurallar uzun süreden beridir eleştirilen Twitter'ın rahat bir nefes almasını da sağlayacak. Zira, beyaz üstünlüğünü savunan ve genel anlamda ırkçı olarak tabir edilen birçok şahıs Twitter üzerinden nefret söylemlerinde bulunabiliyordu ve bu durum diğer birçok kullanıcı tarafından eleştiriliyordu.

Twitter, bildiğiniz gibi daha önce tacizcilerin hesaplarını askıya almadığı için çok eleştrilmiş ve geçtiğimiz haftalarda aldığı yeni kararlarla bu duruma da bir düzeltme geçirmişti. Siz Twitter'ın aldığı bu kararla ilgili ne düşünüyorsunuz, lütfen yorum olarak bildirin.