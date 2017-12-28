Twitter, Irkçılıkla Mücadele Eden Bir Bot Hesabını Kapattı!

2017 Twitter için ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığıyla savaşılan bir yıl olarak geçti. Şirketin bu tür bir savaşıma girmesinde kullanıcıların yoğun tepkisi en önemli etmen oldu. Ancak Twitter, ırkçılıkla savaşan bir bot hesabı askıya alarak çelişkilere sebep oldu.

Yair Rozenberg adlı bir gazeteci yoğun miktarda tacize maruz kaldıktan sonra troll hesapları ifşa etmek için bir bot kullanmaya karar verdi. Rozenberg, geliştirici Neal Chandra ile işbirliğine giderek ırkçı hesapları takip eden ve onlara yanıt veren Imposter Buster adlı bir bot oluşturdu. Imposter Buster Neo-Nazilere karşı sürmekte olan mücadelede proaktif bir rol oynuyordu.

Konuyla ilgili New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre Rozenborg, 2016 seçimleriyle ilgili yazdıklarından dolayı ağır tacize maruz kaldı. Rozenborg'un bot hesabı (@imposterbuster) Twitter'daki ırkçıları, özellikle etnik azınlıklardan gerçek kişileri taklit eden ve troller tarafından yönetilen hesapları bulmak için kuruldu. Bu hesap, ırkçı yorumlardaki yüksek profilli kullanıcıların Twitter görüşmelerine katılarak trolleri ortaya çıkarmaya çalışıyordu.

Ancak sizin de şaşırmayacağınız üzere Imposter Buster trolleri kızdırdı. Bunun üzerine ırkçı troller Imposter Buster hakkında Twitter'a taciz ve spam raporlamasında bulundu. Twitter bu şikayetler üzerine Nisan ayında botu askıya aldı ve bu ay kalıcı olarak yasakladı. Bu yasaklama Twitter'ın ırkçılıkla mücadelesinde bulunan çelişkili davranışlardan birisi olarak kayda geçti. Rozenborg'a göre Twitter'ın ırkçılıkla mücadele kararı tamamen uygulanabilir bir durum değil. Önerisi ise sansür yerine, "daha sağlıklı bir kültür" ü salık veren botların Twitter'da daha çok yer alması.

