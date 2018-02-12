Twitter, Kar Sağlama Yolunda Sağlam Adımlar Atmaya Başladı

Twitter, kamuya açık açık bir şirket olarak 4 yılı aşkın süredir ilk kez elde ettiği karı kamuoyuyla paylaştı.

Uzun zamandır sorunlarla boğuşan popüler sosyal ağın hisseleri haber servislerinde büyük yankı buldu. Bununla birlikte, şirketin tekrar markalaşma ve büyümeye devam etme isteği yatırımcılarda tekrar bir güven duygusunun oluşmasını sağladı. BMO Sermaye Piyasaları analisti Daniel Salmon konuyla ilgili olarak müşterilerine yaptığı açıklamada "Video (canlı içerik) ve haber akışındaki yapay zeka kullanımının büyümeye yardımcı olmasınıın, 2018'deki gelir momentumunun devam etmesi için daha net bir strateji olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Salmon, Twitter'ın toparlanma yolunda sağlam adımlar attığını söyledi.

Salmon açıklamasına, "Eğer Twitter maliyetleri kontrol altında tutabilirse, üst düzel baskılarız azalmasıyla birlikte hikaye daha ilginç bir hal alabilir. Ancak biz işin daha da zorlaştığına inanıyoruz, çünkü alçaktaki meyveler toplandı ve Facebook hala büyük görünüyor." sözleriyle devam etti.

Twitter, geçen yılın aynı dönemine göre kar elde etmek için ilk kez maliyetlerini %28 oranında azalttı. Buna rağmen şirketin gelirleri sadece %2 arttı. Bununla birlikte dev sosyal ağ yeni aktif kullanıcı kazanmak için mücadele etmeye devam ediyor. Analistlere çağrıda bulunan şirket CEO'su JAck Dorsey, geçtiğimiz seneki odaklanmalarının ve disiplinli uygulamalarının birçok faydasını gördüklerini söyledi. Dorsey, yapmaları gereken şey açısından iyi yönde sağlıklı işaretler gördüklerini de belirtti.