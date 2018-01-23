Twitter, Kayıp Bir Köpeğin İsmi Yüzünden İkiye Bölündü

Bir kullanıcı, Twitter'da Negro isimli köpeğinin kaybolduğunu duyurdu. Köpeğin ismi ise Twitter kullanıcıları arasında bir anda tartışma konusu haline geldi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘negro’, ırkçıların siyahilere karşı hakaret olarak kullandığı bir kelimedir. Bu bilgiyi neden veriyorum? Çünkü negro kelimesi, Twitter kullanıcılarını çok anlamsız bir şekilde ikiye böldü.

Becky adlı bir Twitter kullanıcısı, dün Twitter’da köpeğinin fotoğrafını paylaşarak ‘Negro kayboldu. Lütfen görenler bana mesaj atsın’ yazdı. Twitter ahalisi ise köpeğin isminin negro olmasını garipseyerek farklı bir isim koyması gerektiğini belirtti.

Sorun şu ki Becky Meksika kökenli bir kişi ve Meksika’nın ana dili olan İspanyolca’da negro ‘siyah’ demek. Yani köpeğin adı dış görünüşü gibi siyah. Fakat bazı hassas kişiler, dünya Amerika’dan ibaretmiş gibi düşünmeye devam ederek adını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Elbette ki herkes bu kadar düşüncesizce davranmadı. Bazı kişiler genç kıza destek olarak köpeğinin adının ne olduğunun bir önemi olmadığını ve en kısa sürede köpeğini bulması için dua ettiklerini belirtti.

Bir başka kişi ise attığı tweette köpeğin adını ‘spot (benek)’ koysa sivilceli bir kişinin, rex koysa bir dinozor fanatiğinin, buster koysa şişman birinin tepki gösterebileceğini, bu nedenle kimsenin dediğine aldırmadan istediği ismi koyması gerektiğini belirtti.