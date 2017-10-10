Twitter "Keşfet" Bölümüne Etkinlik Gruplandırması Getiriyor

Twitter "Keşfet" bölümüne, belirli Tweet ve Hashtag'leri bir arada gruplayarak, anlık etkinlik grupları getiriyor.

Twitter mobil uygulamasının "Keşfet" bölümüne yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Son getirdiği özellikle beraber, Twitter'ın mobil uygulamasında, "Keşfet" bölümüne girdiğinizde Twitter, o gün olan etkinlikleri Hashtag'ler ile gruplayarak üst başlıkta toplayacak. Bu sayede günün büyük etkinliklerini daha kolay takip etmenizi sağlayan uygulama aynı zamanda bu gruplarda da önemli olan Tweet'leri öne çıkaracak.

Yeni güncellemeyle birlikte ortaya çıkacak bu etkinlik gruplandırması özelliğiyle birlikte, aynı zamanda 280 karakterli Tweet atma ve Tweetleri kayıt ederek takip etmek gibi önemli özellikler de geliyor. Ancak etkinlik gruplandırması, şimdilik büyük spor etkinlikleri için çalışacak. Ancak zamanla Twitter yetkilileri, farklı etkinlikler için de bu özelliğin de geliştirileceğini belirtti.

Yeni güncellemeyle birlikte gelecek yeni özellikleri ise Twitter, resmi hesabından yayınladı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yeni özellikler Twitter'ın kullanım deneyimini olumlu bir şekilde arttıracak mı?