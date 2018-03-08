Twitter, Kripto Para Dolandırıcılığına Savaş Açtı!

Twitter, ünlü kişilerin sahte hesaplarını kullanarak insanlardan kripto para isteyen dolandırıcıların hesaplarını kaldırmaya başladı.

Sosyal medya devlerinden Twitter, kendi platformlarındaki kripto para dolandırıcılığının önüne geçmek için çalışmalara başladı. Son haftalarda Twitter'daki dolandırıcılar, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Elon Musk ve John McAfee'nin gibi ünlü kişilerin kimliğine bürünerek dolandırıcılığa başladı.

İlk bakışta gerçek hesap gibi görünen bu hesaplarda, benzer adları ve adresleri kullanmak için ufak yazım yanlışları bulunuyor. Bu şekilde ünlü kişilerin hesaplarını taklit eden sahtekarlar iletişime geçtikleri kişilerden çeşitli vaatlerle küçük mevlalarda kripto para birimleri göndermelerini istiyorlar. Daha sonra bu birimleri kendi hesabına geçirip tekrar iletişime geçmiyorlar.

Yukarıdaki Twitter gönderisinde olduğu gibi sahtekarlar çeşitli vaatlerle kullanıcıların kripto para varlıklarını alıyorlar. Bir dolandırıcı Vitalik Buterin adına açtığı sahte hesap üzerinden,”Bana 0.1 birim ethereum coin yollarsanız hiçbir şey yapmam, çünkü ben çok tembelim” ve ”Ama bana 0.2 birim ethereum coin yollarsanız size 2 ethereum coin yollayacağım, çünkü bunu yapabilirim.” mesajının altında kendi elektronik cüzdan adresini paylaşarak birçok kişiyi dolandırdı.

Twitter yaptığı açıklamada bu yeni manipülasyon biçiminin farkında olduklarını ve ilerleyen günlerde önüne geçeceklerini duyurdu. Birçok sahte hesap askıya alındı ancak yukarıdaki dolandırıcılık mesajlarının yayınlandığı @VitalikButerjm hesabı hala aktif durumda. Bu basit mesajlara inanarak ethereum coin varlıklarını gönderen kişilerin davranışı bana Nasrettin Hoca’nın doğuran kazan fıkrasını hatırlattı.