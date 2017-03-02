Twitter, Küfür ve Tacize Savaş Açtı: Şimdi Onlar Düşünsün

Twitter'a yeni güncelleme geliyor. Güvenlik güncellemesi olacak bu güncelleme sayesinde, Twitter çok daha temiz bir site olacak.

Twitter, zor zamanlardan geçiyor. Elinde ki projeler teker teker gözden düşerken, eski şaşalı günlerine dönmek için çaba gösteriyor. Facebook’un saldırgan politikası herkesi vurdu. Bu durumdan mustarip kişilerin başında gelen isimlerden olan Twitter, kötü içeriği azaltmak için bir kaç güvenlik güncellemesi yapacak.

Küfürlü konuşmalar, cinsel ve şiddet yönünden rahatsız edici görseller gibi içerikleri paylaşanları tespit etmek için çok çalıştıklarını belirten Twitter, bunun için çeşitli güvenlik önlemleri alıyor.

E-posta adresi ve telefonunu doğrulamayan hesaplara karşı daha fazla kontrol sağlayan Twitter, bu hesapları tehlikeli olarak görüyor.

Bunlarla birlikte Kasım ayında duyurulmuş sessiz özelliğini de güncelleyen Twitter, bundan sonra bildirimlerinizden bazı anahtar kelimeleri, cümleleri veya tüm konuşmayı kaldırmanıza olanak tanıyor. Bundan sonra, zaman çizelgesinden direk susturabilirsiniz. Üstelik bunu yaparken, belirli bir süre de belirleyebilir, bir gün mü, üç gün mü yoksa bir ay mı sessiz kalacağına karar verebilirsiniz.

Twitter, konu ile ilgili yayınladığı blog yazısında, Twitter’da küfürlü davranışlar paylaşan hesapları tespit etmeye çalıştıklarını belirtti. Tespit edilen hesaplarda paylaşılan gönderiler hesabın takipçileri dışında kimse tarafından görülemeyecek. Bu durum, bazı yanlışları birden fazla kez tekrar ettiğinizde oluyor.

Bu özellikler önümüzde ki haftalarda, eklenecek. Bu durumun Twitter’da ki kötü içerikleri önemli ölçüde azaltması bekleniyor.