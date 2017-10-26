Twitter aktif kullanıcı sayılarını ve büyüme rakamlarını son 4 yıldır yanlış açıkladığını itiraf etti. Ancak sebep bir hatadan kaynaklı.

Twitter geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Q3 2017'de 2017'ye ait finansal büyüme ve kullanıcı sayısı rakamlarını açıkladı. Ancak bu sefer ilginç bir sürprizi de yanında getirdi. Twitter toplam kullanıcı sayısını hesaplarken normalde, kendi şirketine bağlı üretilen tüm uygulama ve hizmetlerin kullanıcı sayılarını toplayarak açıklama yapıyor. Ancak bugün yapılan açıklamaya göre zaten hali hazırda abartı olarak yayınlanan bu rakamların bir de yanlış hesaplandığı ortaya çıktı.

Yanlış anlamayın bu yanlış her yıl 1-2 milyon civarında bir yanlış kullanıcı sayısı oluşturmuş. Özellikle de kullanıcı sayısı 300 milyonlarda gezinen bu dev için çok fazla bir rakam değil gibi gözüküyor. Ancak yine de bu 1-2 milyonluk fark aslında her sene açıkladıkları büyüme oranlarının da oldukça yanlış hesaplanmasına sebep oluyor. Hatta son iki yılda Twitter'ın kullanıcı sayısında bir düşüş bile gözleniyor. Tüm tablo ise şu şekilde:

Twitter ise bu hatanın aslında basitçe Digits isimli alt kurumuna ait olan eski ve artık Google'ın yönetimine geçen, uygulama geliştirme araçları sağlayan Fabric'in kullanıcı sayılarını da, bu rakamlara eklediğinden kaynaklandığını açıkladı. Yine de bu kadar yıldır yanlış yaptıklarını açıklamak da büyük bir cesaret. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu kasıtlı yapılmış bir yanlış mı, yoksa gerçekten yanlışlıkla olmuş bir hata mı? Yorumlarda yazın.