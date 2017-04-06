Twitter, daha önce benzerini Facebook'ta gördüğümüz yavaş internetler için olan yeni sürümü Twitter Lite'ı duyurdu. Facebook'tan farklı olarak Twitter'ın bunu yeni bir uygulamaya ihtiyaç duymadan yapması ise oldukça dikkat çekti.

Dünyanın her noktasında internet aynı hızlarda bulunmuyor. Örneğin Amerika’da internet çok yüksek hızlarda bulunurken ülkemizde ne yazık ki bu hızlar daha düşük oranlarda kalıyor. Dünya geneline bakınca, bizim internetimizden daha düşük kapasiteye sahip ülkelerin de olduğunu görüyoruz. Örneğin dünyanın en büyük nüfusuna sahip ikinci ülkesi Hindistan’ın interneti çok zayıf ve pazar payı çok büyük olduğu için, teknoloji firmaları onlara özel telefonlar çıkarmaya çalışıyorlar.

Facebook’un bu tarz sorunlara çözümünü eminim biliyorsunuzdur. Facebook, interneti zayıf olan kullanıcılar için Facebook Lite uygulamasını sunuyor. Bu uygulama, telefonlarda daha düşük veri harcamasını ve telefonların daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Bugün ise Twitter, yeni uygulaması Twitter Lite’ı duyurdu. Özellikle internete erişiminin az olduğu yerlerde veri üzerinde %70’e varan tasarruf sayesinde yaklaşık %30 daha hızlı Twitter deneyimi sağlayan Twitter Lite, görüntüleri ve videoları yalnızca siz isterseniz açıyor. Sizin bakmak istemediğiniz görseller bulanık bir şekilde gözüktüğünden, telefon bütün görselleri indirmek zorunda kalmıyor.

Twitter Lite geliştirilirken Google ile ortak çalışılmış. Bu yüzden Twitter Lite kullanılırken Android telefonunuza bildirimler sorunsuz bir şekilde geliyor, ancak iPhone’larda bildirim alamayacaksınız. Bunu kısa sürede çözeceklerine inanıyorum.

Twitter Lite, standart Twitter uygulaması gibi normal yayını, bildirim listesi, arama ve doğrudan ileti gibi sekmeleri içeren bir tarayıcı uygulamasıdır. Kısacası orijinal Twitter uygulamasında yaptığınız her şeyi bu uygulamada da yapabilirsiniz ancak resim, video gibi çok alan kaplayan verileri istediğiniz durumlarda indirebileceksiniz. Dokunmaya tepkisi olarak normal Twitter programından daha yavaş kaldığını söylemek gerekiyor, ancak bunun dışında Twitter Lite için kullanılabilecek çok kullanışlı bir program diyebiliriz.

Twitter Lite uygulaması için indirmeniz gereken herhangi bir uygulamaya gerek yok. Tek yapmanız gereken telefonunuzda kullandığınız herhangi bir tarayıcıya girip mobile.twitter.com adresine gitmeniz. Buradan veri tasarruf modunu açmak için profilinize tıklayıp “Veri Tasarrufu” demeniz yeterli olacaktır.