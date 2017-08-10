Voyager'ın 40. Yıldönümü Anısına Twitter Mesajı Etkinliği

5 Eylül 2017 tarihi itibariyle uzaydaki yolculuğunun 40. yılını dolduracak olan Voyager uzay aracının anısına düzenlenen etkinlikte NASA, seçilecek olan Twitter mesajını yıldızlar arası uzaya ışınlayacak.

NASA, Voyager’ın uzayı keşfe çıkışının 40. Yıl dönümünü kutlamak için tüm dünyayı uzay gemisi Voyager’a tweet göndermeye davet ediyor. “Voyager’ın Altın Plağı” * ruhunu korumak için düzenlenen bu etkinlikle mesajlarınızı uzay gemisine ve Voyager’ın ardındaki bilinmeyen dünyalara gönderebilirsiniz. NASA, gönderilen mesajlar arasından seçilecek olanı, 5 Eylül’de düzenlenecek Voyager 1’in 40. yıl dönümünde yıldızlar arası uzaya gönderecek.

Bu çağrıya karşılık olarak gönderilen tweetler arasında en ilgi çekici olduğunu düşündüğümüz mesajda şöyle yazılı : “Havlunu unutma!” Bilim-kurgu tutkunları bunun ne anlama geldiğini bilirler. Bu cümle, Douglas Adams’ın ‘The Hitchhikers Guide To The Galaxy (Otostopçunun Galaksi Rehberi)’ adlı kitabında yer alıyor. Eğer kitabı okuduysanız, uzayda hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyacağınız tek şeyin ‘havlu’ olduğunu biliyorsunuzdur (tabii kurgusal bağlamda).

Hemen hemen herkes hayatı boyunca Voyager’ın misyonuna dair haberlere en az bir kez vakıf olmuştur. Peki ama bu görevi bu denli özel kılan şey ne? Neden her iki Voyager uzay gemisi de uzayın keşfi noktasında bu denli önem taşıyorlar? Ve tabii bu araçlar uzayın acımasız çevre koşullarına karşı ayakta kalmayı tam olarak nasıl başardılar? Voyager misyonunun büyük önemini anlamak ve takdir etmek için isterseniz araçların bugüne kadar sergiledikleri belirgin başarılardan bazılarına göz atalım.

Voyager’ın Eşsiz Başarıları

40 yıllık uzay keşfi dönemi boyunca Voyager, kendisinden beklenen birkaç zirve öneme sahip görevi başarıyla tamamladı. 1977 yılında ilk fırlatılışından 1990’lı yıllara kadar Voyager 2, Güneş sistemi dışındaki dört gezegenin (Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün) hepsine uğrayan ilk uzay gemisi olma özelliğini taşımıştır. Hem Voyager 1, hem de Voyager 2, güneş sisteminde bulunan dört gezegenin bilinmeyen yeni aylarını keşfetmişlerdir. Jüpiter’de 3, Satürn’de 4, Uranüs’te 11 ve Neptün’de 6 yeni ay keşfedilmişti. Voyager 1 aynı zamanda Satürn’ün Ay’ı olan Titan’ın Dünya atmosferine benzeyen ‘nitrojence zengin’ atmosferini belirlemekle görevliydi. Diğer yandan Voyager 2, Jüpiter, Uranüs ve Neptün’ün gizemli halkalarını resmeden ilk uzay aracı olmuştu. Her iki uzay aracı da birlikte, Dünya dışında bulunan olası bir okyanusun ipuçlarını toplamışlardı.

NASA’ya göre Voyager 1, daha önce hiçbir uzay gemisinin gitmediği yerlere ulaşmıştı evrende.

“Voyager 1, 1980 yılı Kasım ayında Satürn’den ayrıldığında, daha önce hiçbir insan yapımı nesnenin uğramadığı yerlere doğru yolculuğa çıkmıştı: Yıldızlar arası boşluğa. 2012 yılının 25 Ağustos’unda yıldızlar arası uzayda gezinen araç, helyosfer'i (Güneşi çevreleyen devasa, manyetik küre), gezegenleri ve güneş fırtınasını ardında bırakmıştı.”

Voyager 2 aynı zamanda yıldızlar arası uzaya ulaşmakla görevli. An itibariyle evrenin karanlık ve bilinmeyen bölgelerinde yolculuğuna devam ediyor.

“1989 yılı Ağustos ayında Neptün’den ayrıldıktan sonra yıldızlar arası uzay yolculuğuna çıkan Voyager 2’nin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yıldızlar arası uzaya gireceği bekleniyor.”

Voyager Uzay Gemisi Zamana ve Uzaya Nasıl Karşı Koydu

Her iki Voyager aracı da dış uzayın yıpratıcı iklimine karşı koymak üzere tasarlanmış benzer konfigürasyon ve ekipmanlara sahiptir. İkisi de Jüpiter’in yoğun radyasyon ortamına karşı koymak üzere dizayn edilmişlerdi. Ki bu radyasyon, Voyager’ın maruz kalabileceği en yıpratıcı fiziksel zorluklardan biriydi. Voyager uzay aracı aynı zamanda uzay gemisi verileri için özel olarak oluşturulmuş ‘Reed-Solomon’ kodunu kullanan ilk gemiler olma özelliğine sahipler. Reed-Solomon, verilerin iletimi ve depolanması esnasında meydana gelebilecek hataları minimuma indirgeyen bir algoritmadır. Aynı zamanda otonom hata koruma özelliği ile herhangi bir sistem arızasını tespit ederek kendi başına çözme kapasitesi ile de donatılmışlardı.

Mesajınızı Nasıl İleteceksiniz?

Voyager ve seyahat etmekte olduğu yıldızlar arası uzaydaki herhangi bir şeye iletmek istediğiniz mesajınız varsa, düşüncelerinizi #MessageToVoyager etiketiyle Twitter’dan gönderebilirsiniz. Mesaj gönderimleri için belirlenen son gün, 15 Ağustos. Daha sonra mesajlar NASA tarafından elenerek, halk oyuna sunulacak. Seçilen mesaj, Voyager’ın 40. yıl dönümü etkinliği olan 5 Eylül’de, yıldızlar arası uzaya ışınlanacak.

Tabii mesajınızı 'İngilizce' olarak göndermeyi ihmal etmeyin.

* Voyager’ın Altın Plağı: Voyager 1 ve 2’nin yolculukları boyunca topladıkları görüntü ve ses kayıtlarından oluşan koleksiyon.