Twitter'ın yaptığı çağrıya göre yardım kapsamında Twitter kullanıcıları proje gönderecek. Kabul edilen projelerin sahipleri Twiter’dan kaynak ve ortaklık alacak.

Sosyal medya ve akıllı telefonların hayatımıza girmesinden sonra, bu durum neredeyse bir hastalık haline geldi. Birçok insan sosyal medya’ya bağımlı olarak yaşıyor. Ayrıca bu kadar çok kullanıldığı için, sosyal medyada oluşan genel yargılar insanların düşünceleri üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler gösterebiliyor.

Yukarıda saydığım nedenlerle eleştiri oklarının hedefi olan Twitter, çözümü halkın değerlendirmelerini ve önerilerini değerlendirecekleri bir proje başlatmakta buldu. Sosyal medya devi proje kapsamındaki teklif ve önerileri 13 Nisan tarihine kadar kabul edecek ve daha sonra değerlendirmeye başlayacak.

Twitter CEO’su Jack Dorsey konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, kullanıcılarının beklenlentilerini her zaman karşılayamadıklarının farkında olduklarını ve yapılan tekliflere göre yeni sınırlamalar getireceklerinden bahsetti. Ayrıca CEO,”Twitter’ı iyileştirmek için topluluğumuzun yardımını istiyoruz. Bizlere platformun ciddiyetini arttırmak ve suçlamalarda kamuya gerekli cevabı verebilmemiz konusunda destek olabilirsiniz.” tweetini atarak yardım istedi.

Gönderilen projeler incelendikten sonra, kabul edilen projeler Temmuz ayında açıklanmaya ve uygulanmaya başlayacak. Ayrıca, seçilen projelerin sahipleri Twitter ile ortak olacak ve projeleri için kaynak alacaklar. Yardımın herhangi bir etnik grupla veya ülkeyle sınırlandırılması konusunda açıklama yapılmadı. Büyük ihtimalle Türkiye’den de proje gönderebileceğiz.