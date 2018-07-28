Özellikle son dönemde sosyal medyada şiddet içerikli yorumlar, paylaşımlar ve yalan haberlerin yayılması konusunda pek çok önlem alınıyor.

İnternet kullanımı artık dünyanın olmazsa olmazı ve herkesin özellikle sosyal medyada yarattığı bir kimliği var. Ancak bu sosyal medya kimlikleri, herkese 'dilediği gibi konuşma' özgürlüğü verirken, sınırları zorlayanların sayısı da oldukça fazla. Küfürler, hakaretler, ölüm tehditleri, ırkçılık ve cinsiyetçilik içeren yorumlar, sayılarının fazlalığı ve normalleşmesi sebebiyle göz ardı edilmeye çalışılsa da artık şirketler bu tür yorumlar konusunda daha fazla çalışıyor.

Facebook, Instagram ve Twitter bu konuda bir süredir önlem almış durumdaydı. Örneğin Instagram'da bir yorumu şiddet, cinsellik ve benzeri ifadeleri içerdiği için şikayet ettiğinizde, Instagram size birkaç saat içinde geri dönüş yapıyor ve eğer şikayet ettiğiniz yorum bir imadan ziyade açık bir ifade ise Instagram gerekeni yapıyor.

Twitter ise Periscope'da da sayısı sürekli artan şiddet içerikli yorumlar için benzer bir yöntem kullanmaya başlayacağını açıkladı ancak Periscope'da işler biraz daha değişik olacak. Bir kullanıcı tarafından şikayet alan herhangi bir yorum, rastgele seçilmiş birkaç kullanıcıya daha sorulacak ve çoğunluk için yorum sakıncalı bulursa, yorum yapan kişinin hesabı askıya alınacak.

Aslında bu özelliğin bir benzeri geçmişte de kullanılıyordu ancak yorumu yapan kullanıcı, yalnızca yorumu yaptığı ve şikayet edildiği yayına katılamıyordu. Fakat son açıklamayla Twitter, 10 Ağustos'tan itibaren şikayet alan kullanıcıların bunu tekrarlaması durumunda hesaplarının direk askıya alınacağını bildirdi. Özellik aynı zamanda Twitter'da benzer durumlar için de geçerli olacak.

Bu yeni yorum politikası, öznel fikrimi söylemem gerekirse Instagram'ın yorum politikasından çok daha sağlıklı. Çünkü bazen bazı ifadeler gerçekten şiddet, ırkçılık ve cinsiyetçilik içeriyor ancak genelde argo ya da imalı olduğu için Instagram bu tür yorumlarda işlem yapmıyor. Ancak eğer bu yorumlar direk kullanıcılar tarafından oylanarak kaldırılırsa, sonuçlar çok daha sağlıklı olacaktır.