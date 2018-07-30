Sosyal medya platformlarında nefret söyleminin önüne geçmek için son dönemde pek çok ciddi adım atıldı ve Twitter'da bu konuda daha başarılı hareket edebilmek için profesörlerle çalışmaya başladı.

Pek çok sosyal ağ gibi Twitter'da kötüye kullanım, şiddet ve nefret söylemi gibi konular ile ilgili son dönemde çeşitli çalışmalar yapmaya başladı. Ancak anlık milyonlarca aktif kullanıcıya sahip bir platformda bu tür paylaşımları kontrol altında tutmak çok da kolay değil ve haliyle şirket, sürekli olarak politikası güncelliyor ve geliştirmeler yapacak çalışmalar gerçekleştiriyor.

Son olarak da geçtiğimiz aylarda platformda kötüye kullanımı denetleyecek ve akademik uzmanlardan oluşacak bir ekip kurulacağı bildirilmişti. Gelen son haberlere göre ekip artık oluşmuş durumda ve New York Syracuse Üniversitesi'nden iki profesör, İtalya'da Bocconi Üniversitesi ile Hollanda'da Delft Üniversitesi'nden birer profesör ekibe dahil oldu. Bu isimler dışında ekipte farklı akademisyenlerin de yer aldığı biliniyor ve çalışmaları Hollanda Leiden Üniversitesi'nde yardımcı profesör olan Rebekah Tromble yönetecek. Tromble'nin uzmanlık alanı ise sosyal medyada siyaset.

Araştırmacılar, sosyal medyada ve özellikle Twitter'da nefret söyleminin nasıl ortaya çıktığı konusuna odaklanacaklar. İnceleme alanı ise ilk olarak 'aynı konuda hemfikir olan bireylerin sürdürdüğü bir konuşmaya dahil olan ve görüşe katılmayan kişilerin yarattığı nefret ortamı ve bunun nasıl yayıldığı' olacak. Ekip aynı zamanda Twitter'da gerçekleşen konuşmaların 'medeniyetsiz' ve 'hoşgörüsüz' hale gelişini tespit eden algoritmalar da geliştirerek bu söylemlerin belirlenmesinde de yardımcı olacak.

Özellikle söz konusu siyaset olduğunda ortaya çıkan 'gergin' ortam ile bunun şiddet ve nefret içeren hali arasındaki farkın ayrıştırılarak nefret söyleminin engellenmesi ve gergin konuşmaların da kontrol altında tutulması sağlanacak.

Oxford Üniversitesi ve Amsterdam Üniversitesi'nden profesörlerin oluşturduğu daha küçük bir ekip ise insanlar çeşitli fikirlere ve bakış açılarına maruz kaldıklarında verdikleri tepkileri ve bu tepkilerin çevrimdışı dünyaya etki edip etmediğini araştıracak.