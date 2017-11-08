Twitter, hassas içerikleri belirlemek için kullandığı eski 'pornografi terimleri' listesi nedeni ile biseksüellik gibi cinsel eğilim belirten bazı kelimeleri arama sonuçlarından kaldırdı. Fakat şirket hızlı bir şekilde hatayı düzelterek yeniden arama sonuçlarında çıkmasına izin verdi.

Geçtiğimiz hafta bazı Twitter kullanıcıları sitede ‘biseksüel’ ya da ‘biseksüellik’ kelimelerini arattıklarında hiçbir sonuç ile karşılaşmadıklarını sosyal medyada paylaşmış, bunun üzerine LGBT’den Twitter’a ağır eleştiriler gelmişti.

Gelen eleştiriler üzerine Twitter bir açıklama yaparak özür diledi ve bu hatanın teknik bir sorundan kaynaklandığını belirtti. Fakat ortaya çıkan yeni bilgiler yaşananların bir hata değil Twitter’ın yanlış ‘hassasiyet’ politikası olduğunu gösteriyor.

Twitter’ın resmi destek hesabı, yaptığı açıklama ile Twitter’ın hassas içerikleri belirlemek için birkaç sinyalden faydalandığını, bu sinyallerden birinin de yetişkin içeriklerin yanında sıklıkla görülen terimler olduğunu belirtti.

Bir başka deyişle Twitter, hassas içerikleri diğerlerinden ayırt etmek için günümüzde geçerliliği olmayan bir pornografi terimleri listesi kullanıyor. Bu nedenle site, biseksüelliği bir cinsel eğilim olarak değil pornografi terimi olarak algılıyor.

Neyse ki Twitter, yaşananların ardından ‘yasaklı’ listesini hızlı bir şekilde güncelledi ve sitede aktif etti. Artık biseksüellik gibi yetişkin içerikler ile ilgisi olmayan terimler, Twitter’ın yasaklı listesinde bulunmuyor.