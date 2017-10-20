Twitter, kullanıcıların kendilerini çok daha güvende hissetmesi için saldırgan profiller ile ilgili ciddi bir iyileştirmeye gidiyor. Şirket, yeni politikalarını açıkladı ve uygulamaya geçeceği tarihleri gösteren bir zaman çizelgesi paylaştı.

Twitter, güvenlik özelliklerinde meydana gelecek değişiklikler için bir zaman çizelgesi belirledi ve saldırgan içerikli kullanıcı isimlerinin engellenmesi ve kişilerin taciz raporları ile ilgili yeni politikalarını açıkladı.

Twitter, bu hafta başında bir e-postada görülen tacizler ile ilgili politika değişikliklerinin tümünü uygulamayı planlıyor. Şirket, sürekli umut vaat eden fakat bir türlü hayata geçirilemeyen iyileştirmelerden dolayı özür diledi.

Mevcut güvenlik özelliklerinin iyileştirilmesi dışında gelen bazı yenilikler şunlar:

Saldırgan Kullanıcı İsimleri

Saldırgan kullanıcı isimlerinin engellenecek olması, anonim hesap kullanıcılarının, gerçek isim kullanan profillerin tweetleri altında hakaret ve saldırgan yanıtlar verirken iki kere düşünmesini sağlayabilir.

Tanık Raporlama

Twitter, artık bir tacizi raporladığınızda bu durum ile ilgilenirken tacizci ile nasıl bir ilişkiniz olduğuna bakacak. Bu sayede şirket, hiçbir ilişkiniz olmayan fakat size sözlü saldırıda bulunan kişileri daha kolay tespit edecek. Ayrıca Twitter, bir tacize tanık olup raporlayan kişilere uygulama içi bildirim ve e-posta gönderecek. Böylece kullanıcılar bir taciz olayı yaşamasalar daha Twitter’a olan güvenleri artacak.

İçerik Kuralları

Şiddet grupları kesinlikle yasaklanıyor. Profil fotoğrafı ya da başlık fotoğrafında nefret içerikleri olan profiller de engellenecek. Bu tarz içerik bulunan tweetler bir uyarı ile kaldırılacak. Herhangi bir cinsel yakınlaşma istemeyen hesaplar da ilişki sembolleri kullanabilecek. Ayrıca spam artık daha iyi tanımlanacak.

Twitter'ın şiddeti ve saldırganlığı önlemeye çalışması olumlu bir gelişme. Fakat bir eksik olduğu söylenebilir; troll hesaplar ile ilgili hiçbir iyileştirme bulunmuyor. Onaylanmış bir e-posta ve 'masum' bir profil fotoğrafı ile saldırgan tavırlar sergilemese dahi anonim kullanıcılar 'trollük' yapmaya devam edebiliyorlar. Umuyoruz Twitter bu konuda da ilerleyen süreçte bir iyileştirme getirir.

Twitter'ın yeni politikaları ile ilgili duyurusunu buraya tıklayarak detaylı olarak okuyabilirsiniz.