Twitter, Sessiz Sedasız Arama Sonuçlarını Değiştirdi!

Twitter, arama sonuçlarında bundan böyle yeni olanları değil, size en çok beğenilen tweet’leri göstermek istiyor.

Twitter, yapılan arama sonuçlarıyla ilgili kronolojik sıralamasını değiştirdi. Bundan sonra Twitter’ın arama çubuğunu kullanarak bir arama yaptığınızda, öncelikle ilgili olan tweet’lerle karşılaşacaksınız.

Bir Twitter sözcüsünün açıklamasına göre değişim aslında Eylül ayında gerçekleşti fakat açıklaması dün yapılacaktı.

Bu değişiklik sonrası eğer hala en son gönderilen tweet’leri görmek istiyorsanız son, haber, fotoğraflar ve video kısmından hala faydalanabilirsiniz.

Yeni algoritmayla ilgili şu örnek, sanırım biraz daha açıklayıcı olacak. Örneğin özellikle görmek istediğiniz bir video var fakat farklı farklı kullanıcılar, aynı videoyu ucundan köşesinden kesip paylaştılar ve siz istediğiniz görüntüye hala ulaşamadınız. Eğer bu videolar içerisinden en çok beğenilen ilk sıradaysa, bu, muhtemelen aradığınız video olacak. Çünkü video, sizin gibi aynı içeriği arayan kişiler beğenildiği için dolayısıyla da ‘doğru’ video olma olasılığını arttırıyor.