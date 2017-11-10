Twitter Şimdi de 'İsimlerin' Karakter Sınırını Arttırdı!

Twitter, aktif kullanıcı sayısını arttırmak ve mevcut kullanıcılarını kaybetmemek için siteyi geliştirmek yerine kullanıcılara ‘karakter’ hediye etmeye devam ediyor. Uzun zamandır 20 karakter ile sınırlı olan Twitter isimleri, yeni bir güncelleme ile 50 karaktere çıkarıldı.

Twitter, kısa zaman önce tweetlerdeki maksimum karakter sayısını 140’dan 280’e çıkartarak kullanıcılarının fikirlerini daha özgür bir şekilde dile getirmesine imkan sağlamıştı. 280 karakterlik tweetler bir takım kullanıcılar tarafından beğenilse de çoğu kullanıcı bu ‘karakter zammını’ gereksiz bulmuştu.

Fakat tweetlerdeki karakter artışı Twitter’a yetmemiş olacak ki mini blog sitesi, üyelerinin ‘isim’ belirlerken de daha özgür olması için 20 olan kullanıcı adı karakter sınırını iki buçuk kat arttırarak 50’ye çıkardı.

Bu değişikliğin kullanıcılar tarafından beğenilip beğenilmeyeceğini tahmin etmek kolay değil fakat en azından önümüzdeki bir kaç hafta yaratıcı isimler görebiliriz. Tabi, kim 5-6 kelimelik isimler kullanmak ister? Bu da başka bir soru işareti.

Harry Potter'ın dünyaca ünlü yazarı J.K. Rowling, Twitter’ın tweetlerdeki karakter sınırını 280’e çıkarması ile ilgili olarak geçtiğimiz gün paylaştığı bir yazıda Twitter’ın tüm anlamını yitirdiğini, artık kullanıcıların daha fazla karaktere ulaşabildikleri için yaratıcılıktan uzaklaşacaklarını söyledi.