Twitter, Sonunda Trol Hesaplara Savaş Açmaya Karar Verdi

Büyük kitlelere hitap eden Twitter’ın başı hepinizin bildiği üzere trol hesaplar ile dertteydi. Ancak sosyal medya devinin bugün yaptığı açıklamaya göre, yapay zekalar konu ile ilgili devreye sokuldu.

Çoğumuz Twitter’ı gerek düşüncelerimizi özgürce paylaşmak, gerekse gündemi takip etmek için kullanıyoruz. Ancak tahmin edersiniz ki bu mecrada büyük bir trol hesap sorunu var. Öyle ki durum, bazı zamanlarda büyük rahatsızlık verici olaylara yol açabiliyor. Konuya inceleyen Twitter ise bu sorunu çözmek için büyük bir adım attı.

Yapay zeka teknolojisinin kullanılacağı yöntem sayesinde, trol hesapların rahatsızlık verici tutumları ve etkileri ortadan kaldırılmaya çalışılacak. Kararla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Twitter, herkese açık konuşmaların daha sağlıklı ilerlemesi için uygulamada iyileştirmeler yapacaklarını ve bu engel yaklaşımı sonrası, kişilerin Twitter’ı daha rahat kullanabileceklerini belirtti.

Sizlerin de bildiği gibi bazı trol hesaplar oldukça eğlenceli olabiliyor. Bunun sonucu olarak da büyük bir takipçi kitlesi kazanıyorlar. Ancak gelin görün ki bu hesaplar, herkese açık gönderilerin altına yaptıkları yorumlarla kuralları ihlal ederek, sohbetin huzurunu kaçırabiliyorlar. Tam da bu noktada devreye girmeyi planlayan Twitter, yapay zeka teknolojisinin de yardımıyla uygulamayı daha sevilen bir hale getirecek.

Tüm bu değişikliklerin şu an için Twitter’da nasıl bir görünüm oluşturacağı bilinmemekle beraber, kötüye kullanımın azalacağına emin olabilirsiniz. Öte yandan şunun da altını çizmeliyim ki, bu hesaplar Twitter’dan tamamen silinmeyecek. Sadece daha az görünür hale getirilecek olan trol hesapları, detaylı incelemek isterseniz, “daha fazla Tweet göster” butonuna tıklamanız yeterli olacak.