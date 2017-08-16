Amerika'nın bir önceki başkanı Obama, son zamanlarda ırkçılıktan dolayı ortaya çıkan iç savaş için attığı tweetle, Twitter aleminin en çok beğenilen paylaşımına imza attı.

Barack Obama artık Amerika başkanı olmayabilir, ancak hala insanların kalplerine dokunmaya devam ediyor. Amerika’nın ilk siyahi başkanı olarak ırkçılığı ortadan kaldırmayı başardığını düşündüğümüz Obama, başkanlığını Trump’a bıraktıktan sonra ortaya çıkan Virginia Charlottesville’deki Neo-Nazi nefret gruplarının karıştığı ölümcül çatışmalarda, Trump’ın saatlerce bir açıklama yapmamasının ardından (normalde bütün gün Twitter’da gezen adam) ülkeyi birleştirmek adına kendisi devreye girdi.

Eski başkan resmi Twitter hesabından paylaştığı üç gönderi ile Nelson Mandela’nın ünlü düşüncesini paylaştı.

13 Ağustos’ta yani 3 gün önce atılan tweet, bugüne kadar birçok insan tarafından benimsendi ve sonunda dünyanın en çok beğeni alan tweet'i oldu. Şu anda 2,924,602 beğeni alan tweet, olayın internet ortamında yayılmasının ardından beğeni sayısını inanılmaz bir hızla artırıyor.

Obama, attığı tweet’te bir pencerenin karşısında duruyor ve bu pencereden ona gülümseyen dört bebek var. Bebeklerin farklı rente ve ırkta olmasına rağmen Obama, bebeklere karşı gülümsüyor. 3 parça halinde paylaşılan tweet’in açıklama metninde, “Hiç kimse doğuştan başka bir insanın ten rengi, geçmişi ya da dini yüzünden ondan nefret etmez. İnsanların böyle davranması için nefreti öğrenmesi gerekir ve eğer bu insanlara nefret öğretilebiliyorsa sevgi de öğretilebilir. Sevgi, insan kalbine daha doğal geldiği için nefretten çok daha kolay öğretilir” açıklamaları yer alıyordu.

Trump’ın seçim kampanyasından beri sürekli körüklediği ırkçılık söylemlerinin meyvelerini almaya başlayan Amerika’nın iç savaşı ne kadar ilerleyecek, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.