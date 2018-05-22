Twitter, Televizyon Uygulamalarını Kapatmaya Karar Verdi

Twitter, geçen senelerde ağırlık verdiği ama çok fazla ilgi görmeyen akıllı televizyon uygulamalarını platformlardan kaldırmaya karar verdi.

Twitter, bu sabah verdiği kararla 24 Mayıs'ta Roku, Android TV ve Xbox'daki TV uygulamalarını kapatıyor. Twitter, daha önce kapattığı Mac için Twitter uygulaması gibi kullanıcı tabanının bir azınlığı tarafından kullanılan uygulamalarını kapatarak, kullanıcılarını birinci taraf mobil uygulamalarına ve masaüstü web sitesine yönlendirmeye çalışmakta.

Aslında TV uygulamalarının kapanışı şirket için ani bir strateji değişikliği oldu. Şirket, geçen sene boyunca canlı video içeriğini sürekli olarak geliştirmekte ve televizyon uygulamalarıyla desteklemek istemekteydi. Video ve canlı yayınları izlemek isteyen televizyon izleyicilerini, spor karşılaşmaları ve diğer eğlence içerikleriyle buluşturmak amacındaydı. Özellikle Hulu ve Netflix gibi rakiplerin gölgesinde kalan Twitter, anlaşıldığı üzere stratejisini değiştirmiş görünmekte.

Bunun neden Twitter’ın gündemi haline geldiği belli olmamakla beraber böyle bir karar alınmış durumda. Twitter’ın televizyonlar için olan uygulamasını kapatması, kullanıcılar tarafından çok da tepki görecek gibi durmuyor. Çoğu kullanıcı zaten Twitter'ın televizyon uygulamasını kullanmamaktaydı.