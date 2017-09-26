Trump'ın geçtiğimiz gün paylaştığı ve Kuzey Kore tarafından "savaş sebebidir" yorumları alan tweet'in neden silinmediği açıklandı.

Twitter’ı son derece aktif bir biçimde kullanan Amerika Başkanı Donald Trump’ın geçenlerde attığı bir tweet, Kuzey Kore yönetimi tarafından savaş sebebi olarak açıklanmıştı.

Trump attığı tweet’te:

Dışişleri Bakanı’nın BM'deki açıklamalarını duydum. Eğer küçük roket adam bu açıklamalarına devam ederse, oralarda daha fazla kalamayacaklar.

Bu açıklamanın ardından geniş bir kitle tarafından Trump’ın gönderisi açıkça tehdit söylemi sebebiyle Twitter’dan kaldırılması istendi, ancak bu süreye kadar bir kaldırılma veya açıklama gelmemişti. Sonunda Twitter Kamu Politikası hesabı konuya ilişkin açıklama yaptı. Trump’ın tweet’i “haber değeri” taşıdığı için kaldırılamıyor.

Bazılarınız burada bahsedilen tweet’i neden kaldırmadığımızı sormaktalar.(1/6)

Tüm hesaplarda aynı kurala uyuyoruz ve tweet’in kurallarımızı ihlal edip etmediğine bakarken bir takım faktörleri göz önünde bulunduruyoruz.(2/6)

Dikkate aldığımız konular arasında bunun bir “haber değeri taşıması” ve bir tweet’in kamu yararına olup olmadığı var.(3/6)

Yakında iç politika ve halka açık kurallarımızı güncelleyeceğiz. Bu konuda daha iyisini yapmamız gerekecek ve yakında bu olacak.(4/6)

Twitter kendisini şeffaflığa ve insanların dünyada olup bitenleri bilmesine adamıştır.(5/6)

Biz bu temel ilkelerle rehberlik etmeye devam edeceğiz.(6/6)

Amerika Başkanı’nın ağzından çıkacak her harfin haber değeri taşıdığı düşünüldüğünde Twitter kaldırma politikasını uzun süreler boyunca Trump’a karşı kullanamayacak gibi duruyor.