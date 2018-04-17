Twitter, Tüm Dünyada Defalarca Erişime Kapanıp Açıldı!

Popüler sosyal medya mecralarından Twitter, küresel çapta bir dizi kesintiye maruz kaldı. Platforma hiç bölgeden ulaşım mümkün oluyor. Art arda bölgesel kesintiler yaşayan site, gün boyunca erişim sorunları yaşatmaya devam etti.

Twitter, veri skandallarından dolayı ciddi soruşturmalar altında kalan sosyal medya devlerinden birisi. Uygulama, geçtiğimiz günlerde yapılan güncellemeler dolayısıyla sürekli kesintiler yaşayan Facebook servislerine benzer bir şekilde sorunlar yaşatmaya başladı.

İlk olarak 16.50 itibariyle erişime kapanan Twitter, 16.58’de tekrar erişime açık hale geldi. Ardından 17.01 itibariyle erişime kapanan platform 17.37 itibariyle tekrar erişime açıldı. Sorunun neden kaynaklandığı henüz netleşmezken, Twitter’dan da resmi bir açıklama yapılmış değil. Kesintilerin dünya genelinde olması, akıllara birkaç ihtimali getiriyor.

İnternet sitesi Android ve iOS uygulamaları üzerinde yaşanan sıkıntılar, platformun merkez sunucularıyla ilgili sorun yaşamış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Ayrıca Twitter’ın paylaşımları programlamaya yarayan arayüz sitesi Tweetdeck, bu kesintiler sırasında çalışmaya devam etti ve kullanıcılar, buradan paylaşımlarını kontrol edebildiler.

Dünya çapında yaklaşık 330 milyon kişinin kullandığı Twitter, son dönemlerde Facebook’un başını çektiği gizlilik ihlali skandallarından payını alan Google ve Amazon’un yanında yer alıyor. Kesintilerin bu ihlalleri önlemek adına yapılan yeniliklerle doğrudan bir ilişkisi de olabilir.

Facebook hizmetleri olan ana Facebook uygulaması, Instagram, WhatsApp ve Messenger, geçtiğimiz hafta Zuckerberg'in ifade verdiği sırada erişim sorunlar ve bölgesel kesintiler yaşatmıştı.

Detaylar netleştikçe aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.