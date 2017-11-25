Twitter 'Tweet İşaretleme' Özelliği Üzerinde Çalışıyor

İşaretlenen mesajlar kaydedilerek, ileri bir tarihte gönderilebilecekler. İşaretlenen mesajları sadece kullanıcının kendisi görebilecek.

Twitter, kullanıcıların tweet mesajlarını daha sonra göndermek üzere kendilerine özel şekilde kaydetmelerini sağlayan bir özellik olan ‘Bookmarks’ adlı yeni bir özelliği test ediyor. Ürün tasarımcısı Tina Koyama yeni özelliğin taslağını bir tweet mesajıyla gösterdi.

“Tasarlanmış tüm akışları inceleyerek, topluluk içerisinde test etmek üzere gezinmesi en kolay olanlarını seçtik. Bizden işaretlediğiniz tweetlerin özel olarak kalmasını istediniz. Böylece sadece siz görecektiniz. Biz de gelecekte yapacağımız tasarımlar için bu tavsiyenizi bir kenara not ettik” şeklinde bir tweet attı Tina Koyama. Daha önce yapılan bir gösterimde, işaretleme fonksiyonunun nasıl çalışabileceği gösterilmişti: Kullanıcılar tweet’in köşesinde bulunan bir butona bastıklarında, ‘işaretlenenlere ekle’ şeklinde bir seçenek beliriyor.

Firmanın ürün müdürü Keith Coleman Ekim ayında bu fonksiyon hakkında tweet atmıştı. Bu mesajında işaretleme özelliğinin sosyal ağ üzerindeki bir çok kişiden gelen en yüksek seviyeli bir talep olduğunu belirtmişti. Şu anda bir tweeti kaydetmek istediğinizde yapabileceğiniz tek şey tweet’i kaydetmek için ‘beğen’ butonuna tıklamak. Bununla birlikte beğendiğiniz tweetler profilinizde herkese görünür hale geliyorlar. Tabii aynı zamanda da zaman akışında (hatta bazen takipçilerin zaman akışında da). Aynı zamanda da tweet’i gönderen kişiye de bildirim gidiyor.

İşaretleme fonksiyonunun kurumsal olarak ne zaman hizmete gireceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.