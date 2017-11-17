Sosyal medya mecraları arasında belki de en seçkin platform Twitter. Kendine özgü çizgisini yaptığı yeniliklerle bozmayan firma, sosyal medyada “flood” olarak bilinen, paylaşımları sıraya sokma olayını özellik olarak getiriyor.

Yakın zamanda Android ve iOS üzerinden Twitter kullanan bütün kullanıcılar, birbirne bağlantılı olan bir dizi tweet göndermek için farklı yazılımlardan destek almak zorunda kalmayacaklar.

Sosyal medyada birbirine bağlantılı tweetler, bir bütün haliyle “flood” olarak biliniyordu ve tek bir tweet’e sığmayan paylaşımların yapılmasını mümkün kılıyordu. Geçtiğimiz hafta karakter sınırını 140’tan 280’e çıkartan Twitter, şimdi de seri ve bağlantılı paylaşımlar yapmamızı sağlayacak “tweetstorm” özelliği ile geliyor.

Normal tweet oluşturma ekranındaki karakter sayacının yanına bir adet + simgesi koyan platform, bu simge aracılığyla ilgili tweet’leri birbirlerine bağlamamızı sağlayacak bir ekran açıyor:

Bu ekran üzerinde ise paylaşımlar yapılmadan sıralamalar ve gönderiler tekrar düzenlenebiliyor. Tüm tweet’leri bir defada paylaşmak için “Tümünü Tweetle” butonuna basmak yeterli oluyor.

Bu tarz paylaşımları yapan sayısız profil ve kullanıcı var. Bu nedenle üçüncü parti uygulamalara muhtaç olan kişiler, Twitter’a hayıflanıp duruyorlardı. En nihayetinde uygulamanın test sürümü olan Twitter Alpha üzerinde test edilmeye başlandı.

Twitter, tweetstorm özelliğini ne zaman son kullanıcıya sunacağını açıklamadı. Ancak bir an önce kullanmak istiyorsanız, şuraya tıklayıp Twitter Alpha programına kayıt olabilirsiniz.