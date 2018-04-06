Twitter, Üçüncü Parti Uygulamaların Fişini Çekebilir!

Twitter'ın kısa zaman içerisinde büyük bir tepkiye çekebilecek bir karara imza atmak üzere olduğu konuşuluyor.

Bugün itibarı ile dünyanın en çok kullanılan üç sosyal medya platformundan biri olan Twitter cephesinden pek de hoş olmayan bir haber geldi. Buna göre, Twitter yakın zamanda 'uygulama erişimi' iznini toptan kaldırabilir.

Gelen bilgilere göre, Tweetbot, Twitterrific, Talon ve Tweetings gibi bir çok kullanıcısı olan ve Twitter'ın resmi platformu veya uygulalamalarında yapamayacağınız birçok özelliği bünyesinde barındıran uygulamaların kullanımına ket vurabilir.

Bu bağlamda gelecek bir yasak, Mac kullanıcıları için de oldukça kötü bir haber olacaktır. Nitekim Mac'de bu tip kullanabileceğiniz tek bir uygulama mevcut ve o da Tweetbot. Aynı şekilde bu yasak devreye girerse, tek alternatif Twitter'ın resmi uygulaması Tweetdeck olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter'ın eski yöneticilerinden Jeff Seibert, eğer bu durumun gerçekleşmesinin 'ölümcül bir hata' olacağını savundu. Yasağın devreye girip girmeyeceği bu haziran ayında belli olacak. Bakalım Twitter konuyla ilgili nasıl bir karar verecek?