  • Twitter Varsayılan Olarak Gelen 'Yumurta' Avatarını Kaldırdı

Twitter Varsayılan Olarak Gelen 'Yumurta' Avatarını Kaldırdı!
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Twitter Varsayılan Olarak Gelen 'Yumurta' Avatarını Kaldırdı!
Popüler sosyal medya devi Twitter'da alıştığımız varsayılan 'yumurta' avatarının yerini sıradan bir insan avatarı aldı.

Geçtiğimiz günlerde 140 karakter sınırıyla ilgili yeni bir düzenlemeye giderek kullanıcı adı etiketlemelerini bu karakter limiti dışında tutan Twitter, platformunda önemli değişiklikler yapmaya devam ediyor.
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Twitter'ın 140 Karakter Sınırı Daha da Esnetildi!

Bu kez de Twitter'ın 2010 yılından bu yana varsayılan olarak gelen profil resmi olan 'yumurta' artık kaldırıldı. Yeni güncellemeyle birlikte yeni açılan Twitter hesapları farklı renklerdeki 'yumurta' avatarı yerine normal bir insandan yola çıkarak hazırlanan avatar ile gelecek.

Açıkçası Twitter eski aktifliğini daha da kaybetmemek için platformunda önemli değişikliklere gitse de kendisiyle özdeşleşmiş olan özelliklerde radikal değişiklikler yapması nedeniyle şimdiden eleştirilmeye başlandı. Olası bir durumda Twitter, kendisini 'Twitter' yapan özelliklere son verirse sandığından daha kötü günler Twitter'ı bekliyor olabilir.

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Etiketler: starbucks, mobil ödeme
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