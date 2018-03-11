Twitter ve Fox Sports, 2018 Dünya Kupası İçin Ortaklık Kurdu

Rusya'da bu yaz düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası'na aylar kala yeni haberler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyanın şaşırtıcı olmayacak biçimde önemli bir şekilde kullanılacağı turnuva için Fox Sports ve Twitter ortaklık kurma yoluna gitti.

Dünyanın birçok kıtasından birçok ülke takımının katılacağı 2018 FIFA Dünya Kupası, turnuvaya katılmak isteyen futbolcuların performansları sayesinde şimdiden heyecan veriyor. Bu heyecan turnuva boyunca oynanacak futbol da düşünülünce daha da artıyor. Rusya'daki müsabakaları Amerika'da yayınlama hakkına sahip olan Fox Sports, Twitter'la günlük 30 dakikalık canlı yayınlar yapmak için ortaklık kurdu. Yaklaşık 330 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Twitter, son yıllarda spor çalışmalarını hızlandırdı ve önümüzdeki Dünya Kupası'nı, platformunun gücünü (ve potansiyelini) sergilemek için kullanmayı planlıyor. Dev sosyal ağ şirketi son olarak, dün sezon başına 24 maç yayınlamak için MLS ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Fox Sports tarafından yapılan açıklamada FIFA Dünya Kupası Şimdi adlı 27 bölümlük şovun Twitter ile birlikte Rusya'nın en önemli simgelerinden birisi olan Kızıl Meydan'daki bir stüdyodan yayınlanacağını açıkladı. Maçlardan önce yorum ve analizlerin yer alacağı programda ABD futbol efsanesi Landon Donovan ve Twitter kullanıcıları internaktif olarak yer alacak. Bunun yanı sıra Twitter kendi orijinal içeriğini de Rusya'da faaliyete geçirmek istiyor. Şirket, kullanıcılarına önemli gelişmeleri anlık olarak izletmek istiyor. Fox Sports, yaklaşık 2 dakika içinde atılan gollerin görüntülerini hazırlayabileceğini ifade ediyor. Bu süre 2014 Dünya Kupası sırasında ESPN'in 15 dakikalık işlemi düşünüldüğünde oldukça etkileyici duruyor.

Buna ek olarak, Twitter, oyuncu ve antrenör röportajlarının yanı sıra maç öncesi ve sonrası basın toplantıları da içeren videoları da barındırmayı hedefliyor. Bu arada Fox Sports'un günlük canlı yayın programları ve Twitter için hazırladığı diğer içeriklerin yalnızca ABD'de yayınlanacağını da belirtmek gerekiyor. Bunun sebebi de hepinizin tahmin ettiği gibi yayın haklarının ülke ülke farklı kuruluşlar tarafından satın alınması. Siz ne düşünüyorsunuz, iletişim araçlarının bu önlenemez yükselişi ve zaman-mekan ayrımının yok olması artık bu tip organizasyonların da küresel olarak daha kolay izlenmesini gerektirmez mi? Yıllar önce maç yayınlarına ulaşmak daha kolayken bugün özetleri dahi izlemek oldukça zor bir hale geldi. Bu sizce teknolojinin gelişmesine bir tezatlık oluşturmuyor mu?