Twitter, Yapay Zekayla Üretilen Pornoları Kaldırmaya Başladı

Twitter ve Pornhub, yapay zekayla üretilen, yani kişilerin rızası alınmadan yayınlanan sahte porno videolarını kaldırdığını duyurdu.

Reddit kullanıcısı Deepfakes tarafından çıkarılan ve kısa sürede tüm dünyanın gündemine oturan yapay zeka destekli porno videolarına yaptırımlar gelmeye başladı. Bu yaptırımlar arasında en ilgi çekici olanları, Twitter ve Pornhub’ın bu tarz yapay zeka destekli porno içeriklerini yasaklama kararı oldu.

Bu tarz videoların en çok rağbet gördüğü yer olan Pornhub’ın bu kararı alması, izinsiz bir şekilde ünlülerin görsellerini alıp bunları porno videolarına ekleyen kişileri engellemek için atılan en büyük adım olarak gözüküyor. Yüzlerce kişi, Deepfakes tarafından geliştirilen uygulamayı kullanarak Hollywood başta olmak üzere pek çok noktadan ünlü isimleri porno videolarına ekliyorlar.

Pornhub, dün Motherbord’a verdiği demeçte bu tarz videoları yasakladıklarını, kullanıcılarının kendi sitelerinde böyle şeyler izleyemediklerini açıkladı. Pornhub;

“Site içerisinde kurala aykırı herhangi bir içeriğe izin vermiyoruz. Söz konusu olan içerikleri fark ettiğimiz an kaldırıyoruz. İntikam veya yapay zeka pornosu, kişinin rızası veya izni olmaksızın yayınlanan içeriklerden oluşuyor. Bu yüzden bu tarz videoları kaldırıyoruz” diyerek bu konuda aldıkları tutumdan bahsetti.

Pornhub dışında Twitter’da bu tarz içeriklere yasak getiren şirketler arasında yer alıyor. Sohbet hizmeti Discord ya da GIF barındırma platformu Gfycat gibi şirketler de kısa süre önce yapay zeka tarafından üretilen pornoları yasaklamaya başlamıştı. Bu konunun tam anlamıyla kapanması için adım atması gereken şirket ortada olsa da, şu anda konu hakkında bir açıklaması bulunmuyor. Reddit’ten bahsediyorum. Bu tarz içerikler dünyanın en büyük forum sayfası Reddit’te gezmeye devam ettikçe, yapay zekalar tarafından üretilen pornoların önü kesilemeyecektir.