Samsung Kullanıcıları iPhone Kullanıcılarına Göre Daha Mutlu

Twitter’da gönderilen paylaşımlar göz önünde bulundurularak oluşturulan bir grafikte, hangi firmanın kullanıcılarının daha mutlu olduğu gözlemlendi.

iPhone’unuza sadık mısınız? Genelde telefonlarına en sadık kişiler Apple’dan çıkıyor. Bu yüzden en başarılı ve kullanıcısını en çok mutlu eden firmanın da Apple olduğu düşünülüyor. Twitter verilerine baktığımızda ise durum, bu düz mantıktan çok daha farklı biçimde çalışıyor.

Twitter’daki kullanıcıları araştıran LikeFolio’nun yaptığı analizler doğrultusunda Samsung Galaxy kullanıcıları, iPhone kullanıcılarına nazaran çok daha mutlular. iPhone kullanıcılarının belirli bir kitleye ulaştığı ve o kitle tarafından benimsendiğini açıkça gördüğümüz grafikte, bir dönem iPhone’un altına inmiş olsa da uzun bir süreden beri Galaxy kullanıcılarının daha mutlu olduğu gözlemlenmiş.

Bu grafik, Twitter’da paylaşılan gönderiler göz önünde bulundurularak çıkarılmış durumda. Haliyle, bizzat kullanıcılar yer aldığı için güvenli ve doğru sayabileceğimiz bir grafikmiş gibi duruyor.

iPhone kullanıcılarının genel olarak %60’ının mutlu olduğu ve yer yer %70’lere çıkabildiği gözlemlenirken, Samsung Galaxy’lerin 2016’nın başlarında %100’ü zorladığı Galaxy Note 7 faciası ile büyük bir düşüş yaşadığı, ancak daha sonra yeniden %80-90 arasında bir mutluluk seviyesinde olduğu gözüküyor.

Bu haber, iPhone ve Samsung taraftarlarını karşı karşıya getirmeye çok müsait, ancak ortalık karışmadan yanıtımızı umarım alabiliriz. Sizce, bu iki telefonun mutluluk oranları doğru mu? iPhone’u kullanan kullanıcıların %40’ı telefondan memnun değil mi? Yorumlarınızı bekliyorum.