Twitter, spamlayarak yapay bir viral tweet oluşturan hesapları ortadan kaldırmaya karar verdi. Artık yeni sistemle birlikte, yapay şekilde viral içerik oluşturan hesaplar banlanıyor.

Twitter’ı yeterince uzun süre kullandıysanız, muhtemelen birbirini dopingleyen spamvari retweet hesaplarını fark etmişsinizdir. Aynı tweet’i birden fazla hesapta retweet ederek bu tweet’leri viral olmaya zorlayan bazı insanlar var. Bu hesapları duvarınızda görmek her zaman can sıkıcı oluyor. Anasayfanızın tüm görüntüsünü bozan bu tarz gönderiler, Twitter’ın yeni güncellemesi ile son bulacak.

Twitter, toplu retweet yaparak bir nevi “kendini akıllı sanan” insanların hesaplarını askıya alacak. Şu an için Twitter bu hamleyi yapacağını resmi olarak doğrulamadı, ancak sahte viral seyyar satıcılar başta olmak üzere, insanların anasayfasını çöplüğe çeviren bu tarz hesaplar hakkında işlem yapılacak.

Twitter, bu konuda resmi açıklama yapmamış olsa da, bu tarz eylemleri gerçekleştiren hesapların sayfanın politikasına uygun olmadığı görülüyor. Spam politikalarını engelleyerek Twitter’ı daha kullanışlı bir hale getirmek isteyen Twitter, askıya alınan hesapları daha sonrasında yeniden aktif eder mi yoksa süresiz bir uzaklaştırmayı mı tercih eder, şimdilik bilinmiyor.

Twitter, bu adımla spam mesajlara karşı savaş açmış olacak. Bu tarz spam mesajları tek seferde ortadan kaldırmak pek kolay değil ancak şirketin bu şekilde kararlı adımlar atması, Twitter kullanıcılarının umutlanmasını sağladı. Twitter, geçmişte Facebook’la yarıştığı dönemlerdeki gücüne sahip olmasa da, hala herkes tarafından bilinen ve ara ara da olsa girilen bir platform olmaya devam ediyor.