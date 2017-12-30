TWRP, Şimdi Razer Phone ve Xiaomi Redmi 5'i de Destekliyor

Android literatüründe yer alan Recovery Mod, telefondaki ayarların bozulması halinde dışarıdan müdahale edebileceğiniz bir sistem anlamına geliyor. Team Win Recovery Project de bu sistemin en çok kullanılan araçlarından bir tanesi. EFS yedeklemesi de yapabilen TWRP, dahili ve harici hafıza üzerinde işlem yapabilmenize olanak sunuyor. Diğer yandan her Recovery aracı gibi TWRP'yle de kurulu sistemin yedeği alınabiliyor telefona farklı bir ROM yüklenebiliyor. Bununla birlikte Root dosyaları kurulabiliyor ve kalıcı dosylar sıfırlanabiliyor.
TWRP desteği alan cihazların listesi şu şekilde:
- Razer Phone
- Xiaomi Redmi 5
- Xiaomi Redmi 5 Plus
- HTC One X10 dual SIM
- HTC Desire 10 Lifestyle
- Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Wi-Fi 2015
- Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE 2015
- Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Wi-Fi 2015
- Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE 2015
- BQ Aquaris U2 Lite
- BQ Aquaris V Plus
Bu liste içerisinde en ilginç olanı sanıyorum Razer Phone. Akıllı telefon pazarına yeni giren Razer'ın telefonu her geçen gün yeni bir hayran kazanıyor ve gelecekte pazar da 'oyun' denilince ilk akla gelen telefonlardan birisi olacağa benziyor.