TWRP, Şimdi Razer Phone ve Xiaomi Redmi 5'i de Destekliyor

TWRP olarak da bilinen Team Win Recovery Project, gerçekleştirdiği yeni güncelleme ile birlikte Razer Phone, Xiaomi Redmi 5 ve 5 Plus da dahil olmak üzere 11 akıllı telefon ve tableti kadrosuna ekledi.

Android literatüründe yer alan Recovery Mod, telefondaki ayarların bozulması halinde dışarıdan müdahale edebileceğiniz bir sistem anlamına geliyor. Team Win Recovery Project de bu sistemin en çok kullanılan araçlarından bir tanesi. EFS yedeklemesi de yapabilen TWRP, dahili ve harici hafıza üzerinde işlem yapabilmenize olanak sunuyor. Diğer yandan her Recovery aracı gibi TWRP'yle de kurulu sistemin yedeği alınabiliyor telefona farklı bir ROM yüklenebiliyor. Bununla birlikte Root dosyaları kurulabiliyor ve kalıcı dosylar sıfırlanabiliyor.

TWRP desteği alan cihazların listesi şu şekilde:

Razer Phone

Xiaomi Redmi 5

Xiaomi Redmi 5 Plus

HTC One X10 dual SIM

HTC Desire 10 Lifestyle

Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Wi-Fi 2015

Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE 2015

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Wi-Fi 2015

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE 2015

BQ Aquaris U2 Lite

BQ Aquaris V Plus

Bu liste içerisinde en ilginç olanı sanıyorum Razer Phone. Akıllı telefon pazarına yeni giren Razer'ın telefonu her geçen gün yeni bir hayran kazanıyor ve gelecekte pazar da 'oyun' denilince ilk akla gelen telefonlardan birisi olacağa benziyor.