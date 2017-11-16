Trainwreck isimli Twitch yayıncısının paylaştığı son derece rahatsız edici cinsiyetçi hakaretler, canlı yayın platformunda yeni bir tartışma konusu yarattı.

Twitch, bu sıralar cinsiyetçi söylemlerle uğraşıyor. Kısa süre önce bazı hesapları askıya alan şirket, bu haftasonu yine iki kişiyi ceza verdi.

World of Warcraft da dahil olmak üzere birçok oyunda tanınan bir isim olan Trainwrecks isimli streamer, canlı yayın sırasında Twitch’deki kadın topluluğun karşı nefret dolu söylemlerinin ardından hesabı 5 gün askıya alınmıştı. Trainwrecks videoda, “s*rtük”(en uygunu) gibi aşağılayıcı kelimeler kullanmıştı.

Şirket, bu olayın ardından streamer’ı uzaklaştırmış olsa da, bu cezada kullandıkları ihlal şartlarını açıklamamıştı.

Trainwrecks’in videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Yalnız uyaralım, videoda çok ağır İngilizce küfür ediliyor. Bu durumdan rahatsız olacak kişilerin videoya girmemesini öneriyorum.

Bu süreçte geri adım atan Trainwrecks, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, kadınlara karşı söylediği şeylerden dolayı özür diledi.

Trainwrecks açıklamasında, “Davranışlarımdan olumsuz olarak etkilenen herkesten özür dilerim, bu içerik kadın topluluğunun tamamına söylenen bir nefret anlamına gelmez. Harika içerik sunan kadın yayıncılar da bulunuyor, hepsini herhangi bir şekilde gözden düşürmek istemedim ve bu içeriğin tam olarak bunu yaptığını ve utanmam gerektiğini anlıyorum.

Bütün bunları söylerken, hiçbirinin haklı çıkarmadığımı ya da davranışımı ve eylemlerimi maruz görmediğimi tekrarlamak istiyorum. Tam sorumluluğu üstleniyorum ve Twitch, Twitch çalışanları ve hepsinden önemlisi tüm toplum dahil olmak üzere rahatsız olanlardan özür dilemek istiyorum” dedi.

Trainwrecks ve Nyakkj yayıncılarının askıya alınmaları Twitch’de geniş bir konunun ortaya çıkmasını sağladı. İzleyiciler, Twitch’in hizmet şartları ile ilgili daha şeffaf olmasını istiyorlar, çünkü şirket bu konuyla ilgili sorulardan büyük bir hızla kaçıyor.

Trainwrecks ilk kez askıya alınmadı. Daha önce de Twitch yayınlarında yaptığı yanlış ifadelerden dolayı askıya alınmıştı. 47 binden fazla takipçisi olan Trainwrecks, her ne kadar ceza almış olsa da pek çok kişiye göre bu ceza yetersiz. Twitch ceza politikasını şeffaf bir şekilde açıklayarak, Trainwrecks gibi kişilerin hangi sebeplerden ötürü hangi sürelerde ceza alınacağı daha iyi bilinecek.