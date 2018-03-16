U-2 Casus Uçağından Kuzey Işıkları Şöleni

U-2 Casus Uçağı Pilotu Ross Franquemont; kuzey ışıklarının içinden geçerek, görenleri olduğu yere sabitleyecek görüntülere imza attı.

Kuzey ışıkları; dünya genelinde hayranlıkla uzaktan izlenen, çoğu kişinin çıplak gözle görmek istediği, dünya harikalarının başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde gündüzleri bir ‘Ajan Uçağı’ pilotu geceleri ise hem pilot, hem de bir fotografçı olan Ross Franquemont, bu muhtemeşem doğa olayını yerin tam 21 km üstünde yakından gözlemleme fırsatını yakaladı.

Franquemont, Beale Hava Kuvvetleri Üssü, California'da görev yapan bir eğitmen pilot olmasına rağmen günler önce İngiltere dışında bir görev bölgesine yönlendirilmişti. Bu görev ona eşsiz bir deneyim fırsatı sunarken gördükleri karşısında büyülenen Ross, bu görüntüleri kayıt altına almaktan da geri kalmadı.

Franquemont, Lockheed U-2 uçağı “Dragon Lady” (Ejderha Leydisi) lakabını almış, tek kişilik ve 34 km yükseklikte yaklaşık 10.000 km uçabilen uçağı ile uçarken yaşadığı deneyimi videoya kaydetmeyi de başardı.

"Aurora'nın (Kuzey Işıkları) ne kadar hızlı hareket ettiği ve değiştiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Saatte 800 km ile gidiyorsanız bu ışıklar hızla yer değiştiriyor adeta bir dans ile beni karşılıyor gibiydi, gerçekten hayatımın en zorlu ama en görkemli çekimini yaşadım." diyerek yaşadığı anları bizlere tasvir etti.

Ross Franquemont'ın bu deneyimini daha ayrıntılı incelemek isteyenlerimiz varsa kendisinin kişisel galerisine buradan ulaşabilirsiniz.